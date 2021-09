Trabajadoras de residencias de Gipuzkoa aseguran que las deficiencias detectadas en Txara 1 son generalizadas

Un grupo de trabajadoras de 7 residencias de Gipuzkoa han asegurado este jueves que las de deficiencias detectadas en la residencia Txara 1 de San Sebastián no son un caso aislado, como quiere hacer ver la Diputación de Gipuzkoa, sino que están “generalizadas” por la falta de personal que según el sindicato ELA, debería aumentar en torno a un 30% o más para garantizar un correcto cuidado de los mayores. Trece empleadas han relatado sus experiencias y han subrayado que los usuarios de estos centros pasan 14 horas e incluso más acostados sin comer, que no son aseados como debieran ya que en algunas residencias como Txara 1 sólo se les ducha una vez por semana y que en el caso de mayores dependientes, no se les cambia el pañal durante muchas horas.

Convocadas por ELA en la sede del sindicato en San Sebastián trabajadoras de San Juan (Zumaia), Argixao (Zumarraga), Villa Sacramento, Alai-Etxe, San José y Aldakonea (San Sebastián), entre otras, han denunciado que las cenas se sirven sobre las 19.00 o 19.30 horas y los desayunos entre las 9.00 y las 9.30 por lo que muchos residentes pasan más de 14 horas encamados y sin comer.



El representante de ELA, Txomin Lasa, ha indicado que la solución pasa por "reducir los ratios" y aumentar la plantilla hasta "duplicarla" y ha considerado que la diputada de Política Social, "o no cuenta con la información sobre lo que pasa en las residencias", lo que ha considerado "grave", o "mintió". Lasa ha señalado que la Diputación "ha tapado estas situaciones" porque las residencias son un nicho de negocio y ha indicado que por primera vez una inspección ha detallado una situación que ELA "lleva denunciado años".

DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA Y GIPUZKOAKO SENIDEAK

La Diputación de Gipuzkoa a través de su portavoz foral, Eider Mendoza, ha querido contestar a esas acusaciones subrayando que los ratios en las residencias están "por encima de lo que marca el Gobierno Vasco" y ha acusado a ELA de "utilizar carencias puntuales" en "beneficio de sus propios intereses, dañando al sistema de cuidados de Gipuzkoa, uno de los más avanzados e innovadores del entorno". Afirma que las 322 inspecciones realizadas en 2020, el 96 %"sin previo aviso", sirven para detectar insuficiencias y corregirlas, como en el caso de Txara 1 y explica que el servicio de inspección será mejorado próximamente con la incorporación de más personal.

Al contrario de lo que subraya la Diputación, la asociación de Familiares de Usuarios de Residencias, Gipuzkoako Senideak, ha asegurado en un comunicado que "por norma general las inspecciones se pactan o se avisan previamente a la dirección del centro" y afirma que esta asociación ha sido "conocedora de que se iban a realizar con una semana de antelación.