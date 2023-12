Tips para una Navidad inolvidable

Incluso aunque no te gusten estas fechas puedes disfrutar de la Navidad. ¿Cómo hacerlo? El coach y experto en crecimiento personal, Marcos Núñez, ha pasado por los micrófonos de COPE Euskadi para darnos las claves: hay que disfrutar de las pequeñas cosas y sobre todo de la compañía y los momentos compartidos. Al final lo más enriquecedor es compartir nuestro tiempo, que es finito; nunca sabremos cuando serán las últimas que podríamos pasar con nuestros seres queridos.

Escucha la entrevista al autor de varios libros de autoayuda

Marcos propone disfrutar de la Navidad aunque no te gusten las aglomeraciones, las colas, etc... o quizá eches de menos a alguien y no te lleves muy bien con alguno de los comensales en la mesa de celebraciones.

La idea más importante es disfrutar de las pequeñas cosas y del tiempo que pasamos con nuestros seres queridos. Aqui te dejamos los consejos del experto en crecimiento personal:





PASOS PARA DISFRUTAR LA NAVIDAD, AUNQUE NO TE GUSTE:



En medio del bullicio navideño, Marcos Núñez nos invita a detenernos y apreciar las pequeñas maravillas que la temporada tiene para ofrecer. Con un enfoque en la felicidad cotidiana, nos anima a disfrutar de las sutilezas que a menudo pasamos por alto.

Disfrutando de las Pequeñas Cosas del Día a Día: Un Verdadero Regalo

Marcos nos recuerda que la verdadera alegría no siempre se encuentra en los regalos materiales o viajes exóticos, sino en las pequeñas alegrías diarias que a menudo subestimamos. El simple acto de abrazar a nuestros padres, compartir una comida en familia o una charla con amigos son tesoros que merecen ser valorados.

Compartir es Cuidar: La Importancia de Estar Presentes

La esencia de la Navidad, según Marcos, radica en compartir: tiempo, risas, abrazos y palabras de aliento. Nos insta a dejar de lado los dispositivos móviles en las reuniones familiares, sumergiéndonos en conversaciones significativas y demostrando una escucha activa.

El Valor de los Detalles: Marcando la Diferencia en las Relaciones

Marcos destaca la importancia de los pequeños gestos, como sorpresas personalizadas o regalos considerados. Nos alienta a prestar atención a los detalles, cultivando relaciones más profundas y significativas.

Cuidando las Amistades: Una Prioridad Durante las Fiestas

Durante la temporada navideña, Marcos nos incita a reservar tiempo para los amigos, ya sea quedándonos con ellos o simplemente compartiendo una llamada. Destaca la autenticidad en los mensajes navideños, enfatizando la calidad sobre la cantidad en nuestras interacciones.

Descanso y Reflexión: Un Tiempo para Uno Mismo

Además de la celebración, Marcos aboga por tomarnos un tiempo para descansar, reflexionar y apreciar los logros del año. Ya sea disfrutando de unas vacaciones tranquilas o dedicando momentos a la meditación, la naturaleza o el deporte, nos recuerda la importancia de cuidarnos a nosotros mismos.

En resumen, Marcos Núñez nos desea unas felices fiestas, no solo cargadas de festividades externas, sino también de introspección y aprecio por las pequeñas maravillas que nos rodean. ¡Que la magia de lo cotidiano ilumine tu Navidad