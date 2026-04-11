Suanayes, Premio Empresa Alavesas y Alaveses del año de COPE Vitoria: "Siempre se tiene que poder hacer algo"

La emisora COPE Vitoria ha reconocido a la empresa Suanayes con su galardón Alavesas y Alaveses del año en la categoría de Empresa. Un premio que, en palabras de su directora general, Maialen Campos, supone "una motivación para todo el equipo". La firma, nacida en Vitoria, se ha convertido en un referente en su sector tras dos décadas de crecimiento y presencia en Bilbao, Astigarraga, Zaragoza y, desde el año pasado, también en Sevilla.

Un plus de eficiencia energética

Suanayes se ha especializado en la distribución de productos de construcción seca, como placas de yeso laminado, aislamientos, techos o impermeabilización, una alternativa que gana terreno frente al ladrillo tradicional. Su apuesta por la innovación les permite ofrecer soluciones que rozan la autosuficiencia.

Los técnicos y productos de Suanayes están alineados con el estándar Passivhaus. "Esto permite a las nuevas construcciones o rehabilitaciones lograr hasta un 90% menos de consumo energético", según explica Campos.

"Tenemos varios productos para lograr ese sistema óptimo y que las casas nuevas o rehabilitaciones en las que trabajamos tengan el sello de Passivhaus (un certificado internacional que garantiza que el edificio tiene un consumo casi nulo de energía). Se mantiene una temperatura confortable casi sin necesidad de calefacción o aire acondicionado".

El compromiso social, un pilar fundamental

Irizar

Más allá del negocio, la compañía destaca por su marcado compromiso social, una filosofía que, según Campos, nace "un poquillo de todos". Esta vocación solidaria se ha materializado en colaboraciones con el Banco de Alimentos o la Cruz Roja, y en acciones como el envío de dos tráileres completos de comida, bebida y ropa para los afectados por la DANA de Valencia.

El impacto de la guerra en el sector

Actualmente, la empresa se encuentra en una fase de cautela, evaluando el impacto de los conflictos internacionales. "Cuando empezó la guerra en Oriente Medio, lo primero que hicimos es parar, valorar en los almacenes, intentar adelantarnos", admite Campos. Su objetivo, aclara, "no dejar de servir a los clientes".

Lo primero que hicimos tras la guerra es parar, valorar e intentar adelantarnos" Maialen Campos Directora general de Suanayes

Aunque de momento no notan escasez, sí sufren demoras en los transportes y, sobre todo, un encarecimiento de los productos. "Algunos son derivados del petróleo y están teniendo subidas de más de un 20%", advierte.