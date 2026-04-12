Cuatro heridos al chocar su coche con un árbol en la Gran Vía de Granada
El accidente ha ocurrido de madrugada en el centro de la capital y los bomberos han tenido que intervenir para retirar el árbol de la calzada
Andalucía - Publicado el
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Cuatro personas, dos hombres de 22 y 48 años y dos mujeres de 21 y 22, han resultado heridas esta madrugada después de que el vehículo en el que viajaban chocara contra un árbol en la céntrica calle Gran Vía de Granada capital. Por el momento, no se conoce la gravedad de las heridas.
El siniestro vial ha tenido lugar sobre las 3:30 horas, cuando, por circunstancias que todavía se desconocen, el conductor del vehículo ha perdido el control hasta impactar con el árbol.
Amplio dispositivo de emergencias
Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía, hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional, de la Policía Local, de Bomberos y de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.
La intervención de los efectivos de extinción de incendios ha sido necesaria para poder trocear el árbol, que obstaculizaba la vía por completo tras el fuerte impacto.
Los cuatro heridos han sido evacuados al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación, donde están siendo atendidos.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.