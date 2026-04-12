¿Cuándo jugarán las selecciones masculina y femenina de baloncesto en Zaragoza?

El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza albergará el último fin de semana de agosto un partido oficial de la selección española masculina de baloncesto, clasificatorio para el Mundial de Catar 2027, y un torneo de la selección femenina preparatorio para el Mundial que se disputará en Alemania en septiembre de 2026.

La selección masculina jugará el viernes 28 de agosto un partido oficial de las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo 2027. El rival todavía no se conoce, ya que dependerá de la clasificación final de la primera fase del grupo B, formado por Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía. El encuentro de Zaragoza será el primero de la segunda fase de las ventanas, para la que España ya tiene el pase asegurado.

Por su parte, la selección española femenina disputará dos partidos, el sábado 29 y el domingo 30 de agosto, en un torneo triangular frente a China y Mali. Será la última prueba del equipo nacional antes de viajar a Alemania para competir en la Copa del Mundo, del 4 al 13 de septiembre. El duelo entre China y Mali se disputará el viernes 28 en Utebo.

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Federación Española de Baloncesto para la organización de estos partidos se enmarca en la apuesta de ambas instituciones por la atracción de eventos deportivos de proyección nacional e internacional. Esta es una de las líneas de trabajo de la candidatura de Zaragoza para ser Capital Europea del Deporte en 2027.

ÚLTIMAS VISITAS DE LAS SELECCIONES ESPAÑOLAS A ZARAGOZA

La afición zaragozana ha tenido la oportunidad de disfrutar de la selección nacional masculina en diversas ocasiones durante los últimos años.

La última fue en febrero de 2024 en un duelo ante Letonia clasificatorio para el Eurobasket, y previamente en 2022 contra Macedonia del Norte y en 2020 frente a Polonia.

Y la última visita de la selección femenina tuvo lugar en 2019 en un torneo cuadrangular con Italia, Bélgica y Rusia, que sirvió de preparación para el Eurobasket de ese mismo año, en el que España se proclamó campeona.