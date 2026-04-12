La Montaña Palentina vuelve a situarse en el epicentro del atletismo de montaña nacional con la celebración, el fin de semana del 2 y 3 de mayo, del Campeonato de España de Subida Vertical y del Campeonato de España de Carreras de Montaña. Este doble evento refuerza la posición del enclave palentino como uno de los escenarios naturales más destacados para esta disciplina.

Un fin de semana clave para el atletismo

El sábado 2 de mayo, las localidades de Barruelo de Santullán y Brañosera serán las sedes de la prueba de Subida Vertical. Al día siguiente, el domingo 3 de mayo, la competición se trasladará a Aguilar de Campoo para disputar la modalidad clásica de Carreras de Montaña.

Ambas citas, organizadas por la Federación de Atletismo de Castilla y León (Fetacyl) con el respaldo de la Diputación de Palencia y los ayuntamientos implicados, cuentan con el aval de la Real Federación Española de Atletismo. La federación nacional vuelve a depositar su confianza en la comarca para albergar dos campeonatos nacionales en un mismo fin de semana.

COPE La Montaña Palentina se convierte en el epicentro del trail running nacional con los Campeonatos de España

Plaza para el Europeo en juego

Las pruebas adquieren una dimensión especial al ser clasificatorias para el Campeonato de Europa de Trail Running, que se celebrará en junio en Eslovenia. Este aliciente añade un extra de competitividad y atractivo a las carreras.

Impacto económico y mediático

Se prevé la participación de cerca de 700 atletas entre ambas jornadas, a los que se sumarán técnicos, jueces y acompañantes, lo que genera un importante movimiento de visitantes en la zona. Además, las competiciones se retransmitirán en directo por internet, ampliando su difusión.

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Este gran evento deportivo se suma a la trayectoria reciente de la comarca, que ya en 2024 fue escenario de una competición internacional juvenil. De este modo, la cita supone un decisivo impulso económico y turístico para la hostelería y los servicios locales, al tiempo que refuerza la visibilidad de la Montaña Palentina como destino de naturaleza y deporte.