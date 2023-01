Sindicatos del metal de Bizkaia niegan que apostar por la mediación suponga el fracaso de la huelga

CCOO, LAB y UGT que conforman la mayoría sindical en el Metal de Bizkaia han asegurado que "en ningún caso" su llamamiento a la mediación del Departamento de Trabajo y Empleo debe entenderse como un "fracaso" de las movilizaciones porque "ha sido precisamente la vía de la lucha la que ha mantenido viva la negociación".



Representantes de estos tres sindicatos, Unai Orbegozo (CCOO), Iratxe Azkue (LAB) y José María Rojo (UGT) se han expresado en estos términos durante una concentración ante los juzgados de Bilbao en apoyo de uno de los ocho trabajadores, que ha sido citado este martes, y que han sido llamados a declarar tras participar en movilizaciones durante el conflicto del sector y que han sido acusados por el Departamento de Seguridad de desórdenes públicos y hasta de atentado contra la autoridad.



Preguntados por los motivos que habían llevado a esta mayoría sindical a reclamar la mediación en el conflicto, los portavoces han recordado que fue la propia Idoia Mendia quien ofreció en su día hacer dicho papel mediador y que ellos, por su parte, "en todo momento han tendido la mano a la negociación".



En este punto, Unai Orbegozo ha explicado que "se ha solicitado la mediación para poder abrir de alguna manera la posibilidad de empezar a avanzar en la negociación a la vista del bloqueo patronal, cuyas formas y postura en todo este proceso han dejado desde luego mucho que desear" ha criticado.



En esta misma línea ha remarcado que el compromiso de CCOO, LAB y UGT ha sido "desde el primer día" la negociación. "No se puede acusar a la mayoría sindical de lo contrario porque la que ha estado bloqueando esa negociación, una y otra vez, ha sido la patronal" ha manifestado.



Iratxe Azkue (LAB), por su parte, ha incidido en que por su parte, entienden que el Gobierno Vasco "tiene una responsabilidad en el Metal de Bizkaia en concreto" y que, tras el ofrecimiento de Mendia, LAB tomó la determinación de acudir al Gobierno Vasco junto al resto de sindicatos que conforman esa mayoría sindical.

Mano tendida





Todo ello, sin menoscabar, ha añadido, que los trabajadores del sector "mantienen su determinación de luchar, porque el seguimiento de las movilizaciones está ahí y, entre tanda y tanda de huelgas, nosotros apostamos también por la negociación, a la que esta mayoría sindical ha tendido la mano" ha recalcado.



Por otra parte, la representante de LAB ha insistido en que "está en manos de la patronal que este conflicto se alargue o no, porque los trabajadores del sector no desean un conflicto y, si han ido a once huelgas, es porque se han visto obligados a ello y no han visto otra alternativa".



A su vez, el representante de UGT, José María Rojo ha recordado que el bloqueo de la patronal FVEM se ha centrado en no atender las demandas sindicales en aspectos como el incremento salarial, "que no se ha acabado de definir de una manera satisfactoria porque no garantiza el poder adquisitivo durante la duración del convenio" o la reducción de jornada tras casi tres décadas sin reducirla.



Igualmente ha apuntado a una serie de mejoras en aspectos "ya resueltos en otros convenios pero en los que aquí seguimos empantados como son los permisos retribuidos o las acumulaciones de lactancia" puntos que abundan en "la imposibilidad de seguir avanzando".



En cuanto si hay prevista alguna reunión, los sindicatos han pedido esperar a que si la solicitud de mediación se lleva adelante, se nombre al mediador y sea la propia Delegación de Trabajo quien citará a las partes y será entonces, cuando se verá si hay posibilidad de avanzar.

Citaciones





Por otro lado, y en relación a los ocho trabajadores llamados a declarar en distintos juzgados vizcaínos, los representantes sindicales han hecho un llamamiento al Departamento de Seguridad a que retire las acusaciones porque "la imputación no es el camino".



Igualmente han emplazado al Gobierno Vasco a que deje de "criminalizar la lucha sindical" porque, detrás de todo esto, "lo que hay es una decisión política para dar un aval a una patronal que se niega a repartir la riqueza que se genera de una manera justa".



En ese sentido, han lamentado que estos ocho trabajadores hayan sido llamados a declarar "simple y llanamente por defender sus condiciones laborales" y que, en este contexto, la única respuesta que han recibido hasta ahora han sido "golpes, montajes policiales y criminalizaciones" por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que solo "ha hecho prevaler la fuerza y provocar detenciones e imputaciones a trabajadores que solo estaban defendiendo sus derechos laborales".



Tras la concentración de este martes ante los juzgados de Bilbao, CCOO; LAB y UGT se movilizarán también el día 12, antes los de Barakaldo, y el día 18 antes los de Durango.