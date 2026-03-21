Una Semana Santa a todo tren: El Museo Vasco del Ferrocarril comienza la temporada de trenes de vapor con diez circulaciones

¿Ya estás planeando actividades de ocio con los tuyos para la Semana Santa? Pues tenemos buenas noticias, y es que el Museo Vasco del Ferrocarril de la sociedad pública del Gobierno Vasco Euskotren iniciará la temporada de trenes de vapor con diez circulaciones especiales durante esos días.

Euskotren ha informado de que del 2 al 6 de abril se efectuarán dos salidas diarias -a las 11.00 y a las 16.30 horas- desde el museo de Azpeitia (Gipuzkoa) hasta la estación de Lasao.

El horario de apertura de las instalaciones del museo en Semana Santa (del 2 al 6 de abril, ambos incluidos), será por las mañanas de 10.30 a 14.00 horas y las tardes de 16.00 a 19.30 horas.

A partir del martes 7 de abril, el horario de apertura del Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren será de martes a viernes (laborables) de 10.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.30 horas y los sábados de 10.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas. Los domingos y festivos (excepto lunes) abrirá de 10.30 a 14.00 horas.

después de semana santa

Tras la Semana Santa, el servicio regular del tren de vapor funcionará hasta el 1 de noviembre (incluido) todos los sábados con salidas a las 12.00 y a las 17.30, y los domingos y festivos (excepto lunes) a las 12.00 horas.

A partir del 12 de abril, los domingos y festivos se ofrecerá también la actividad 'Fogonera/o por un día'; una iniciativa que permite viajar en la locomotora de vapor.