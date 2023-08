San Sebastián se prepara para afrontar el temporal

El fuerte temporal de mar que se prevé para los próximos días ha obligado a tomar medidas preventivas al Ayuntamiento de San Sebastián que ha decidido desplazar dos de los gabarrones de la playa de La Concha y cerrar algunos servicios de la isla de Santa Clara, según han informado fuentes municipales.



El aviso amarillo por riesgo marítimo-costero activado desde este miércoles a las 15.00 horas hasta el viernes a la misma hora ha propiciado el traslado de dos de las plataformas flotantes de la bahía que se trasladarán al fondeadero de la isla, donde estarán más protegidas.



También los servicios de la isla de Santa Clara se verán afectados ya que se colocarán maderas en la zona de abajo para evitar el impacto del mar que afectarán al bar, los baños y las duchas, ya que se cortará el servicio de agua.









No obstante, esto no impedirá que quien quiera acercarse a la isla a pasar el día pueda hacerlo, aunque estos servicios no estarán habilitados.



El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, ha explicado que la previsión es que el viernes se pueda reabrir todo y retomar la normalidad.