La Real Sociedad lleva a la final de Copa su bandera de cantera y valores: "Cuando gana la Real, no gana cualquiera"

La diputada de Deportes de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, analiza la ilusión que genera la final de la Copa del Rey en toda Gipuzkoa

La emoción va en aumento en Gipuzkoa a medida que se acerca la final de la Copa del Rey que disputará la Real Sociedad este sábado en Sevilla. La diputada Foral de Deportes, Goizane Álvarez, describe en Cope Euskadi el ambiente como una “semana importante” en la que la gente está “con nervios”. Según explica, ya se ven por la zona de Anoeta “gente con camisetas, autobuses o coches que empiezan a salir” con las maletas “llenas de ilusión y de esperanza” de traer la copa, para la que tienen el “100% de posibilidades”.

Miles de aficionados viajarán a Sevilla, y la propia diputada confirmaba que verá el partido allí, donde espera encontrarse con amigos y compañeros. Goizane Álvarez ha señalado que estarán “muy atentas” para asegurarse de que los seguidores “van a poder disfrutar en las calles de ese partido, de ese ambientazo”. La fanzone se convertirá en una “mini guipuzcoa”, el gran punto de encuentro para la afición txuri-urdin.

Llamamiento a la afición

Ante el masivo desplazamiento, Álvarez ha lanzado un mensaje a los aficionados para que disfruten de la experiencia representando los valores del deporte y de Gipuzkoa. Su principal consejo es “vaciar las maletas de preocupaciones” y llenarlas de “ilusión, ganas, respeto y, sobre todo, de mucha tolerancia”. También ha pedido “mucha precaución” por el calor, recordando la importancia de hidratarse y de cuidarse “unos a otros” para no “perder los papeles” en momentos de exaltación.

Cuando gana la Real no gana cualquiera, gana un equipo campeón también en valores" Goizane Álvarez, diputada de Deportes de Gipuzkoa

La diputada ha destacado que lo más bonito del partido es que “está cosechando muchísima ilusión, emociones muy positivas y mucha alegría”, algo que “en los tiempos que corren nos hacen muchísima falta”. Ha animado a guardar estas sensaciones en una “caja de recursos emocionales” para poder recurrir a ellas en el futuro. “Los recuerdos son anclajes que nos ayudan luego a llevar el día a día”, ha reflexionado.

Un modelo que inspira

Goizane Álvarez, diputada de deportes y Mikel Ubarretxena, presidente de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa

Álvarez ha defendido que la Real Sociedad representa un modelo de cantera y trabajo a largo plazo que sirve para enganchar a los más jóvenes. Este modelo demuestra, según ella, que “vamos despacio para llegar más lejos”, en referencia al lema del club ‘Poliki, poliki’. “La Real ha demostrado que se puede llegar a ser campeón de copa y tener muy buenos resultados [...] con talento bien cuidado, sin ser explotado de forma prematura, que es lo que ocurre en otros modelos”, ha afirmado.

Para la diputada, el club es un “equipo campeón también en valores”, una idea que resume su afirmación de que “cuando gana la Real no gana cualquiera”. Ha subrayado que el equipo inspira a los jóvenes con valores como “el respeto, el cuidado, la solidaridad”. Por eso, considera que en el campo no solo juegan futbolistas, sino que “sale a jugar valores” y comportamientos ejemplares.

Pronóstico y celebración

Aunque ha insistido en que la final “es mucho más que fútbol” por todo lo que genera, Goizane Álvarez se ha atrevido a dar un pronóstico para el sábado: “un 0-3”, aunque también aceptaría un “1-3”. Ha confirmado que está “todo organizado” en los pueblos y ciudades de Gipuzkoa para las celebraciones y que, aunque cualquier resultado se festejará, una victoria se celebrará “con muchísima más pasión” y quedará en la “memoria colectiva del territorio”.