Gipuzkoa se viste de txuri-urdin para la final de Copa con fan zones en 11 localidades

La Diputación Foral de Gipuzkoa y los ayuntamientos han organizado fan zones con pantallas gigantes en 11 localidades del territorio para mostrar su apoyo a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey que se disputará este sábado en Sevilla. La iniciativa, que también incluye un refuerzo del transporte público, busca unir a la afición en un momento clave. "Esta iniciativa refleja muy bien lo que somos como territorio: una Gipuzkoa que se une para acompañar a la Real Sociedad en un momento ilusionante y especial", ha subrayado la diputada de Cultura, Goizane Álvarez.

Una Gipuzkoa unida por la Real

Las localidades que contarán con pantalla gigante son Zumarraga, Tolosa, Zarautz, Lasarte-Oria, Zumaia, Hondarribia, Eibar, Elgoibar, Legazpi, Azkoitia y Urretxu. Según Álvarez, "cerca de la mitad de la población guipuzcoana va a tener una fan zone en su propia localidad, y el resto va a contar con un refuerzo del transporte público para poder acercarse y vivir esta jornada de forma cómoda, segura, asequible y sostenible".

El apoyo institucional se ha visualizado en un acto en el estadio de Anoeta, que ha contado con la presencia de varios diputados forales, alcaldes y concejales de los municipios implicados, así como con el vicepresidente del club, Joseba Ibarburu, y la mascota Txurdin. Desde la Diputación se destaca el "valor social y emocional del deporte como elemento de cohesión" y el orgullo de que un equipo del territorio vuelva a una final.

Llamamiento a la celebración

00:00 Volumen Descargar La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha hecho un llamamiento a la celebración

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, quien estará en Sevilla representando a la Diputación, ha hecho un llamamiento a la unidad de la afición. "Estemos donde estemos, tenemos que celebrar juntas y juntos el partido el sábado", ha resaltado, animando a los ciudadanos a colocar banderas en sus casas para mostrar su apoyo.

Estemos donde estemos, tenemos que celebrar juntas y juntos el partido el sábado" Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa

Mendoza ha recordado que, en un contexto global de "incertidumbre" y "miedo", son necesarios "espacios de convivencia, de espacios para celebrar, para disfrutar de los colores de la Real Sociedad". Además, ha incidido en la importancia de valores como "la humildad, la ambición, el trabajo en equipo", que considera "de todos los guipuzcoanos".

Finalmente, la diputada general ha expresado su optimismo de cara a la final. "No solamente tenemos ilusión, sino también tenemos confianza en que la Real va a dar lo mejor de sí misma para ganar ese partido el sábado", ha concluido, enviando ánimos a los jugadores y a toda la afición txuri-urdin.