Una procesión única y diferente: tiene lugar en Bilbao y su popularidad no deja de crecer

El 14 de agosto tiene lugar la Procesión Náutica de la Amatxu de Begoña, organizada por la Cofradía de Begoña, con una quinta edición cargada de novedades. Por segundo año consecutivo se coloca el cartel de no hay billetes semanas antes de la procesión, lo que indica el éxito de esta cita tan especial.

Y eso que habrá cinco embarcaciones, en lugar de las cuatro del pasado año. Ya se trabaja en que el número de barcos sean seis en 2026. Se trata de la tercera cita ineludible de Bizkaia con la amatxu, junto a la Peregrinación de la Asunción el 15 de agosto y la Romería de Begoña el 11 de octubre.

La Cofradía de Begoña ha extendido una invitación a todos los asistentes para que acudan vestidos con blusa, camisa o camiseta blanca, y falda o pantalón azul marino, colores que simbolizan estas festividades.

Cofradía de Begoña Procesión Naútica de la Amatxu de Begoña

En esta ocasión, la procesión saldrá de la Parroquia de San Jorge de Santurtzi a las 9:15 horas, tras un acto homenaje a la Virgen del Carmen a las 9.00 horas, y zarpará del puerto de Santurtzi para llegar a las 11:50 horas frente al Ayuntamiento de Bilbao.

canto de la salve

En el Puente de La Salve se hará el canto de la Salve, desde la orilla y por megafonía, a cargo del tenor Martín Barcelona, con el “Salve Regina” y el “Begoñako Andra Mari”. La procesión finalizará en la Plazuela de Santiago, ante la Catedral de Bilbao, con tres grupos corales.

Presidirá la procesión el Vicario General de la Diócesis, Kerman López, que estará acompañado en la embarcación por otros tres sacerdotes y dos religiosas.

Esta jornada antecede a la Peregrinación de la Asunción del 15 de agosto, donde decenas de miles de personas acuden a la basílica de la Amatxu de Begoña desde todos los pueblos de Bizkaia, algunos de ellos caminando toda la noche, en una jornada con gran arraigo con el territorio.