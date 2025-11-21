El mayor brote de sarampión en seis años activa las alertas en Canarias y reabre el debate de las vacunas

Canarias ha registrado un total de 27 casos de sarampión, convirtiéndose en el mayor brote de los últimos seis años en el archipiélago. A pesar de la alta contagiosidad del virus, el jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Álvaro Torres Lana, ha explicado que la situación está contenida gracias a las altas tasas de vacunación de la población.

El virus más contagioso frente a la barrera inmune

El sarampión es la enfermedad infecciosa más contagiosa que existe. Según Torres, un solo caso puede generar "de 14 a 16 casos" en una población sin vacunar. Sin embargo, el brote actual, que se ha extendido durante un mes y medio, solo suma 27 positivos porque "el virus de sarampión está circulando en Canarias a través de mucha gente vacunada".

Torres ha destacado que la cobertura vacunal en Canarias es muy alta, aunque siempre aspiran a más: "Los que nos dedicamos a vacunas, somos siempre insaciables, si no es el 100 por 100, no estamos contentos". Ha detallado que la primera dosis a los 12 meses tiene una gran aceptación, pero la segunda dosis a los 3 años baja cinco puntos, algo que atribuye más a "un olvido que a otra cosa".





La "falta de percepción de riesgo"

Uno de los motivos que explican la reticencia a la vacunación es la falta de percepción de riesgo. Como enfermedades como el sarampión, la polio o la rubeola ya no son comunes, la gente se pregunta: "¿para qué te vas a vacunar de sarampión?", ha señalado el experto. A pesar de ello, la respuesta de la población ha sido mayoritariamente positiva, y en este brote solo una madre se ha negado a vacunar a sus hijos.

No podemos poner coto a la manera de trasmisión el sarampión, por el aire, y menos en un sitio turístico Álvaro Torres Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención de la Dirección General de Salud Pública

Torres ha recordado que el brote actual fue importado y que Canarias, como destino turístico, es vulnerable a la llegada de enfermedades desde zonas con menores tasas de vacunación. "No podemos poner coto a la manera de de difundirse el sarampión, que es el aire, además somos un sitio turístico", ha afirmado, mencionando que otras comunidades autónomas y países europeos también están registrando brotes.

Información contra los bulos

A diferencia de otros países europeos, la vacunación en España no es obligatoria. La estrategia se basa en la información para contrarrestar los bulos y los grupos antivacunas, cuyo impacto es menor que en países como Francia o Italia. Torres también ha hecho referencia a la inmunidad colectiva, donde los niños vacunados protegen a los no vacunados, un argumento que a veces es usado por quienes deciden no vacunar.

Finalmente, el epidemiólogo ha insistido en que la mejor herramienta es la información rigurosa y la colaboración de todos, incluidos los medios de comunicación, para transmitir una opinión positiva sobre esta intervención de salud pública y mantener la confianza de la sociedad en las vacunas.