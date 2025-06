El PP de Gipuzkoa critica el "show" de Ayuso en torno al euskera mientras el PP vasco intenta pasar página

La polémica por la el plante de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al euskera en el Conferencia de Presidentes Autonómicos, ha traspasado las filas del propio PP. Que se fuese del foro mientras el lehendakari Imanol Pradales intervenía en euskera ha sido calificado por Mikel Lezama, portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, como "un show y una falta de respeto". Sin embargo, preguntado sobre esta cuestión, el líder del PP vasco, Javier De Andrés, ha querido pasar página y "no romper filas".

Javier de andrés: "ya expresé públicamente mi opinión"

Europa Press Javier de Andrés, presidente del PP vasco

Lejos de ahondar en esa línea crítica en casa el líder del PP vasco, Javier De Andrés, ha señalado que las palabras de Mikel Lezama no las conocía del todo porque las pronunció en euskera y ha puntualizado que "el propio Lezama ha indicado que se han interpretado de forma poco exacta".

En cualquier caso, ha señalado que él ya se ha pronunciado sobre ese tema. "Lo ha hecho también mi presidente nacional, aquí en Bilbao", por lo que no ha querido extenderse más "sobre una materia de la que he hablado y es conocida mi posición".

"Ya he expresado mi opinión a ese respecto, y lo he hecho públicamente, no voy a seguir dando pábulo a un asunto que está zanjado", ha reiterado Javier de Andrés, que hace dos semanas, durante la visita a Bilbao del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió el uso del euskera porque es "un idioma de España", pero al mismo tiempo subrayó que el Lehendakari, Imanol Pradales, "no está para dar lecciones de libertad lingüística".

la crítica de mikel lezama a Ayuso a cuenta del euskera

Aunque De Andrés da por zanjado el asunto no parece que lo haya hecho Mikel Lezama, portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, quien, en una entrevista en Euskadi Irratia, consideró "una falta de respeto" la decisión de Ayuso de abandonar la Conferencia de Presidentes Autonómicos cuando el lehendakari comenzó a hablar en euskera y afirma que se sintió "avergonzado".

Mikel Lezama ha defendido la libertad de emplear cualquiera de los idiomas cooficiales porque la libertad, "es también utilizar la lengua oficial que quieras". En una entrevista íntegramente en euskera, califica lo sucedido de "show", asegura que está completamente en contra de lo sucedido y reflexiona sobre la postura de Ayuso preguntando ¿para qué se mete en las cosas de Euskadi?.

"Muchas veces se mete en nuestras cosas y nos perjudica, porque muchas veces habla sin saber", concluye en dicha entrevista Mikel Lezama, portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa.