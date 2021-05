¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Trabajadores?

Es una de esas fechas que muchos esperan porque saben que representa una festividad, pero de la cual no conocemos bien su origen.

Antes del Día Internacional del Trabajador, existían jornadas larguísimas que extenuaban a los trabajadores. Eran 12 horas o más donde las personas debían someterse no solo a duros trabajos sino a condiciones laborales infrahumanas que no les permitían tener bienestar en su vida. Hoy en día, en teoría, eso no debería ya existir.

Entonces ¿por qué se celebra el Día Internacional del Trabajo?

Los inicios del Día Internacional del Trabajador se remontan a 1889, al Congreso Obrero Socialista de La Segunda Internacional celebrado en París.

Allí, trabajadores de muchos sectores se dieron cita para abrir debate sobre sus contratos y condiciones laborales. Además, querían conmemorar el fallecimiento de “Los Mártires de Chicago”, un grupo sindicalista anarquista que fue ejecutado a sangre fría tras varios días de protesta que comenzaron precisamente un primero de mayo.

Los años precedentes al decreto del primero de mayo como el Día Internacional del Trabajador se llevaron a cabo revueltas a lo largo del mundo buscando la reivindicación de sus condiciones laborales y una mejor relación contractual con los patronos.

1889 en Estados Unidos.

En esa época los trabajadores iniciaron una lucha para reducir la jornada laboral a 8 horas. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de 25 dólares.

El sindicato mayoritario inició una huelga ,a partir del 1 de mayo de 1886. En Chicago, los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos.

Tras varios días de huelga, el 4 de mayo se convocó una concentración en la plaza de Haymarket, con una tensión creciente. Ese día un artefacto explotó en la plaza, resultando muerto un policía. Hubo muchos detenidos, de los cuáles cinco de ellos fueron condenados a la horca: tres periodistas, un tipógrafo y un carpintero. Se les conoce como "los mártires de Chicago".

En honor a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y en memoria de los trabajadores de Haymarket, el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores.

Logros obtenidos por los Trabajadores

Los trabajadores han logrado derechos y beneficios contractuales que han sido reconocidos por la legislación en materia laboral, contemplados en contratos y convenios colectivos de trabajo. Algunos de ellos son :

+ Reducción de la jornada laboral a 8 horas.

+ Seguridad Social para los trabajadores: Seguro contra Enfermedades, Accidentes de Trabajo, Invalidez y Vejez.

+ Igualdad salarial.

+ Derecho al salario mínimo.

+ Disfrute de vacaciones.

+ Bonificaciones.

+ Pago de días festivos.

+ Derecho a la Asociación Sindical.

+ Derecho a la huelga.

+ Organización Internacional del Trabajo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia tripartita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros.

Fue creada en el año 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, reflejando la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente.

Entre los principales objetivos de este organismo se destacan la promoción de los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo, formular políticas y elaborar programas que promuevan el trabajo decente de hombres y mujeres. Asimismo, estimular el mejoramiento de la protección social de los trabajadores y fortalecer el diálogo, en el abordaje de temas relacionados con el trabajo.

Día Internacional del trabajador en la actualidad

En el presente el Día Internacional del Trabajador se celebra de forma unánime en el mundo. Son muchos los sindicatos y grupos de trabajadores que en la actualidad salen este día exigiendo mejoras contractuales y laborales para sus respectivos sectores. Las últimas luchas han estado relacionadas al Día Internacional del Trabajador han estado orientadas a mejorar las oportunidades de trabajo para las poblaciones desfavorecidas.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE ESTIBALIZ, PATRONA DE ÁLAVA

El 1 de mayo se celebra en el Territorio Alavés el día de su patrona: Nuestra Señora de Estíbaliz. Comparte patronazgo del Territorio con San Prudencio, el recien pasado 28 de abril.

Cuenta la leyenda que entre los siglos XII y XV, dos peregrinos que estaban haciendo el Camino de Santiago, pasaron por un pequeño Santuario situado en lo alto de un cerro de la extensa Llanada Alavesa. Según entraron a la humilde Iglesia, ambos se quedaron prendados de la talla románica de la Vírgen que presidía el Altar. Tal era la suavidad y hermosura de los rasgos de aquella Vírgen, tan diferente a todas las demás que habían visto, que uno de ellos dijo "Ezti balitz!" que en el idioma de estas tierras significa "Si fuera Miel". Tantos eran los que así pensaban que quedó la Vírgen de Estíbaliz de este modo bautizada.