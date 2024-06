PNV y PSE incluyen un nuevo Estatuto en su pacto de gobierno

El preacuerdo alcanzado por PNV y PSE para conformar el próximo Gobierno vasco, de once páginas y aún pendiente de redacción definitiva, no aborda qué carteras quedarán en manos de cada una de las formaciones, si bien el PSE da por hecho que el haber ganado un parlamentario más tiene que notarse en el reparto. En ello insiste el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, quien aún no ha desvelado si será consejero.

La novedad del texto ha sido la incorporación de "las bases para un nuevo pacto estatutario que permita profundizar en el autogobierno". Hoy Andueza ha destacado que ha de respetarse el "marco legal" y que es una "gran noticia" que se cierre la puerta "a aventuras que la inmensa mayoría no desea".

Por su parte, el líder del PNV, Andoni Ortuzar, ha apostado desde la radio pública vasca por pisar el acelerador al señalar que en 2025 se podría presentar un texto en el Congreso de los Diputados con el mayor acuerdo posible desde Euskadi.

En cualquier caso se abre el cajón en el que quedó encerrado el texto estatutario sostenido por PNV y EH Bildu en la ponenecia de autogobierno del Parlamento vasco.





Nuevo "problema" soberanista

Como un problema soberanista a sumar al catalán ve esta vía abierta por PNV y PSE el líder del PP Vasco Javier De Andrés, quien ha mostrado su "preocupación" por que se plantee un nuevo Estatuto en Euskadi en base al acuerdo de investidura del PNV con Pedro Sánchez porque incluía la incorporación del concepto de "nación".

"Hoy se publica la Ley de Amnistía y hoy mismo iniciamos un nuevo problema en Euskadi con la incorporación de la idea de nación desde una comunidad", ha avisado.



Ortuzar y Andueza, con la presencia del candidato a lehendakari, Imanol Pradales, firmarán el precauerdo el 19 de junio en el Parlamento vasco, en la víspera de la sesión de investidura.

El preacuerdo se centra en las líneas estratégicas del próximo Gobierno vasco y recoge con especial mimo las áreas más cuestionadas por la ciudadanía: la sanidad pública y el acceso a la vivienda.





Otxandiano en la investidura

De cara al pleno de investidura que se celebrará el 20 de junio en el Parlamento vasco y fortalecida por otro éxito electoral encadenado la coalición abertzale ha confirmado este martes en redes sociales que presentará a Pello Otxandiano como candidato a lehendakari. Así, confrontará su modelo con el de PNV-PSE que expondrá el jeltzale Imanol Pradales.

Otxandiano no tiene opciones de ser elegido, pero en Euskadi el modelo de designación permite presentar las candidaturas que se consideren y EH Bildu siempre ha hecho uso de esa opción.

La siguiente cita será el 22 de junio, cuando jure el cargo Imanol Pradales en el árbol de Gernika. Después se anunciarán quienes serán los nuevos consejeros del Gobierno vasco.





El preacuerdo en detalle

El preacuerdo, de 11 páginas y titulado 'Bases para el Acuerdo para avanzar en bienestar, progreso, autogobierno y la transformación de una Euskadi global', dista de ser un programa de gobierno ya que solo incluye principios y objetivos globales.

Los dos socios, que dicen que buscarán pactar con otros partidos y agentes sociales, hacen una valoración "positiva" de su anterior gobierno de coalición y reconocen que este nuevo acuerdo se basa en el pactado en 2020.



El documento se articula en cinco capítulos: Personas en el centro (que es la referencia a políticas sociales), Modelo de Crecimiento, Transformación energética y sostenibilidad, Conviencia, memoria y derechos humanos; y Crecer en Autogobierno.



El más destacado es el referido al autogobierno, donde ambos partidos se comprometen a completar el actual Estatuto de Gernika y a la elaboración de unas "bases para elaborar un nuevo pacto estatutario", que partirán del acuerdo entre el PNV y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Ese texto será fruto de la "negociación, el acuerdo y el máximo consenso político en el Parlamento Vasco, en el ámbito de su competencia y de la legalidad vigente".



PNV y PSE buscarán un acuerdo "lo más amplio posible, tanto en el seno de las instituciones vascas como en las Cortes Generales, para ser posteriormente ratificado por el pueblo vasco". El documento no hace ninguna referencia al derecho a decidir ni a consultas "habilitantes previas" que el PNV pactó con EH Bildu en la ponencia de autogobierno y parece una apuesta por la vía de la reforma estatutaria.



En el apartado de políticas sociales, PNV y PSE abogan, como medida más concreta, por conseguir un "pacto de país por los cuidados", ya que el resto son objetivos genéricos como que la sanidad pública vasca sea de "máxima calidad y referente en Europa", aumentar las viviendas para jóvenes o desarrollar la Ley de Educación aprobada el pasado año.



En economía, los dos socios hacen referencia a la reindustrialización, el empleo de calidad, el diálogo social, consolidar a Euskadi "como polo de innovación" o la protección del primer sector.