¿Cómo paliar la falta de relevo generacional en la Iglesia?

La Iglesia, como otros tantos sectores, ya sea el campo o el comercio, afronta una crisis por la falta de relevo generacional, un fenómeno que afecta a numerosas congregaciones y que ha provocado el vaciado de conventos centenarios como el de las Agustinas de Renteria y los Franciscanos de Vitoria.

En una entrevista en COPE Euskadi, el vicario episcopal de Vida Consagrada de la Diócesis de Vitoria, Manuel Gómez Tavira, ha analizado esta situación y ha señalado que el problema es compartido con toda la sociedad, la juventud no se quiere comprometer “para toda la vida”.

Una crisis social y de compromiso

Las 'jubilaciones' en la vida consagrada son especialmente visibles en los conventos de clausura, de los cuales casi 50 se han cerrado en España en los últimos cuatro años, a pesar de que el país alberga 700 de los 3.500 que existen en el mundo.

Manuel Gómez Tavira

El vicario ha señalado que las pocas vocaciones que llegan a las comunidades más envejecidas suelen ser foráneas, principalmente de África o Sudamérica. Sin embargo, ha destacado que está surgiendo una nueva realidad de brotes verdes” en la que los jóvenes encuentran un refugio.

"Los jóvenes se encuentran en una intemperie, con problemas de soledad y de angustia,y ciertas realidades religiosas les están dando respuesta”.

Nuevos carismas como respuesta

Frente al cierre de comunidades históricas, el vicario ha subrayado que, como en otras épocas pasadas en la Iglesia, están surgiendo “nuevos carismas” que conectan con la juventud.

Como ejemplo, los Peregrinos de la Eucaristía en Estíbaliz, una comunidad nacida en Colombia que cuenta con vocaciones florecientes porque "dan una respuesta a un joven actual" y que han permitido el relevo en el alavés Santuario de Estíbaliz tras la marcha de los Benedictinos.

Celebración en el Santuario de Estíbaliz, Álava

Estas nuevas realidades, junto a fenómenos culturales como la película “Los domingos”, la premiada conta de la barakaldesa Alauda Ruiz de Azúa o el último álbum de Rosalía, Lux, demuestran que existe una búsqueda espiritual en una parte de la juventud.

El reto de ser una Iglesia acogedora

Para que estas nuevas vocaciones fructifiquen, Manuel Gómez Tavira ha remarcado que la Iglesia tiene el deber de ser “creativa y acogedora”. El vicario ha advertido del riesgo de que los templos actuales no sepan recibir a los jóvenes que se acercan con inquietudes.

"Si un joven que tiene inquietudes y se planta en una iglesia donde lo más parecido es un funeral, no se siente acogido", ha reflexionado. “A veces nuestras iglesias son poco acogedoras".

Sobre la pérdida que supone el cierre de un convento, ha advertido que no afecta solo al plano religioso, sino también cultural y social, especialmente en la “España vaciada”, donde a menudo son el corazón que mantiene vivos los pueblos más allá de ser “piedras preciosas”.