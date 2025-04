OCU Euskadi alerta sobre los alquileres entre particulares: "No les rige la ley del consumidor"

Este año la Semana Santa se ha hecho esperar y las ganas de viaje se concentran en unos pocos días, pero no siempre sale todo como esperamos. Hay vuelos que se retrasan, maletas que se pierden o vacaciones canceladas.

Para evitar problemas y conocer los derechos que tenemos como consumidores en COPE hemos hablado con Kepa Loizaga, delegado de OCU en Euskadi, quien explica que los principales problemas que aparecen al viajar suelen ser las cancelaciones y los retrasos de los vuelos.

Un inconveniente más frecuente de lo deseado y ante el que recuerda que "si la tardanza es superior a 3 horas tenemos derecho a indemnización", también en el caso de realizar el desplazamiento en tren o en autobús.

21 días en caso de pérdida de maleta

Loizaga indica que hay que sacar una foto al marcador de pantalla con las horas de salida y llegada y presentar la reclamación lo "antes posible". Para las maletas, en caso de extravío, hay que dar parte en un plazo máximo de 21 días.

En este capítulo, su recomendación es la de leer muy bien las "condiciones del vuelo" sobre poder llevarla en cabina, "en especial en los low cost".

cope euskadi 21 para reclamar pérdida de maleta

mucho photoshop

El portavoz de OCU en el País Vasco también ha llamado la atención sobre el alojamiento: cada vez más reservas online y cuando llegas a la vivienda compruebas que en el anuncio tenía "mucho photoshop".

Más allá de que no sea el esperado tras contratarlo con una compañía o plataforma, Loizaga alerta sobre los acuerdos entre particulares. "Los haces por WhatsApp y más de uno se ha llevado un susto porque no existe lo alquilado". Sobre todo, advierte de que en estos casos "no te protege la ley del consumidor, sino el código civil" y supone un camino más complicado.

no escatimar en salud

Otro consejo, "no escatimar" a la hora de contratar un buen seguro de viaje, con una buena cobertura de salud, si vamos a países "excepcionales" o a EE.UU. "donde la sanidad es carísima". "Por 200 euros tienes seguros que te cubren 2 ó 3 millones de euros".