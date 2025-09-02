Nuevo incidente en Getxo: Un joven resulta herido por arma blanca en una pelea en una casa okupada del barrio de Algorta

Una nueva pelea en una casa okupada en la zona de Maidagan, en el barrio de Algorta, en Getxo, ha finalizado con un joven herido por arma blanca en una pierna, por lo que ha tenido que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Otro de los implicados en la reyerta ha resultado herido de levedad.

No es la primera vez que sucede un hecho grave en este lugar. En el mes de julio, otra pelea tumultuaria se saldó con cuatro personas detenidas y dos heridos. La trifulca se inició en las inmediaciones de esta casa abandonada, ubicada junto al colegio Europa, donde algunos de los implicados pernoctan habitualmente.

A pesar de que una orden judicial estableció que la casa fuera tapiada debido a incidentes anteriores, parece ser que la vivienda ha vuelto a ser okupada.

Hace poco más de medio mes, un joven resultaba herido también por cortes con arma blanca, en la calle San Martín, cerca de la plaza de San Nikolas de Algorta. Dos personas eran detenidas como sospechosas de perpetrar el ataque, tras acudir a un ambulatorio cercano para que les trataran unos cortes que presentaban.