Herido muy grave un joven en Getxo durante una pelea en la que se empuñaron armas blancas

Getxo despierta consternada tras la agresión con arma blanca a un joven que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario en una UVI móvil. Su estado es muy grave debido a la cantidad de sangre perdida por los numerosos cortes que presentaba.

La Policía Municipal de Getxo detenía tras el apuñalamiento a dos personas, acusadas de un delito de lesiones.

Los hechos tenían lugar sobre las dos y veinte de la tarde de este pasado lunes en la calle San Martín, a escasos metros de la céntrica Plaza de San Nikolas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Según algunos vecinos, la pelea habría estado protagonizada por personas que viven en la calle o alojados en casas abandonadas.

Tras el arresto de los dos sospechosos a cargo de la Policía local, ha sido la Ertzaintza quien ha abierto un atestado e investiga las circunstancias en las que se habría llevado a cabo esta agresión con arma blanca.

INCENDIO DE TRES VEHÍCULOS

Por otra parte, la Policía Local de Getxo ha abierto una investigación para esclarecer el incendio de tres vehículos en Algorta en días y lugares diferentes durante el pasado fin de semana.

Según ha informado el Ayuntamiento de Getxo, el incendio del primer vehículo se registró el viernes, 8 de agosto, a las 17.46 horas en el interior de un garaje; el segundo se produjo el sábado, día 9, a las 22.12 horas, y afectó a otro que estaba estacionado junto al mismo y, el tercero, se ha registrado a las 04.20 horas de este pasado lunes.

Dotaciones de bomberos de la Diputación de Bizkaia han logrado apagar todos los fuegos y han podido evitar que se produjeran más daños.