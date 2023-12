La nueva OTA en Bilbao arranca con fallos: "Es exagerado"

"La maquina no funciona", es la frase que han pronunciado centenares de bilbaiínos como Manfrine, un panadero sopelarra de 48 años, al encontrarse con los fallos que ha supuesto la implantación de la nueva OTA en Bilbao. Nuevas medidas que han entrado en vigor en la mañana de este lunes y que ha arrancado con dificultades para Android y en algunos parquímetros.Y es que, como tantos otros trabajadores, Manfrine viaja a a la capital vizcaína todos los dias para repartir su pan a domicilio. Una OTA que a partir de ahora tendrá que pagar a mediodía, lo que le supone un gasto importante como autónomo. "Para los repartidores va a a ser un problema", insiste.

Una implantación, a medias, que afecta también a Karen, bilbaína de 31 años, que asegura que se trata de un cambio para llenar las arcas municipales. Tras cinco días en los que el servicio ha estado suspendido, este lunes algunos bilbaínos no han podido ni pagar el establecimiento por las numerosas incidencias. "Tengo la app, que hasta ahora me parecía bien, pero ésto ya me parece una exageración", asegura.

OTA al mediodía y multas por correo

Después de todas pruebas necesarias por la empresa concesionaria Gertek, los cambios se han puesto en marcha. Entre las variaciones más significativas de la nueva OTA, destaca entre las principales novedades el estacionamiento obligatorio, que dejará de ser gratuito, a mediodía en la zona más centrica de la ciudad, que se pasa a llamar área intensiva y que coincide con los barrios de Abando e Indautxu. Además, los residentes deberán pagar a partir de ahora la zona azul y se encarecen las sanciones, ya que no permitirá la cancelación en parquímetro y la multa llegará a casa. "Me parece que ya estamos pagando demasiado", cuenta Manfrine.