El 30 de octubre llega la nueva OTA a Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao, implantará el próximo lunes, 30 de octubre, la nueva normativa OTA que tendrá como objetivo mejorar el estacionamiento en la Villa así como lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de aparcamiento en la vía pública en diferentes zonas de la ciudad.



Con la nueva ordenanza se espera optimizar el uso equitativo del espacio público, la gestión del tráfico, el aparcamiento y el estacionamiento de vehículos en la Villa, así como mejorar la seguridad vial, reducir la contaminación acústica y ambiental. También se adecuarán los flujos de los vehículos de carga y descarga en el núcleo urbano y se facilitará el estacionamiento a Personas con Movilidad Reducida.











La Teniente de Alcalde y Concejala de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete, ha señalado que la entrada en vigor de la nueva OTA “fomenta una mayor rotación de aparcamiento en el centro de Bilbao, lo que permite democratizar el estacionamiento”.



Así mismo considera que la normativa “contribuirá a seguir impulsando una ciudad más sostenible y habitable ya que esta nueva OTA convive con uno de nuestros principales objetivos en el área de movilidad y sostenibilidad, que es el fomento del uso del transporte público, la eficiencia energética y el respeto por el medio ambiente en nuestro entorno más cercano”.

Un nuevo modelo de OTA





Entre las variaciones más significativas de la nueva OTA destaca el cambio de concepto para el espacio de estacionamiento. Actualmente, el espacio se divide en 16 zonas. Con la nueva ordenanza, para establecer la asignación de distintivos de residentes, se divide el espacio en cuadrantes. A cada cuadrante se le asignará un ámbito, que será donde las personas residentes de ese cuadrante podrán estacionar.



Los ámbitos donde estará vigente la OTA se diferenciarán en base a dos grandes áreas, la residencial o intensiva. Serán éstas dos zonas las que definan las características de estacionamiento, principalmente relacionadas con el horario regulado.

OTA para visitantes





Área intensiva: Zona centro de Bilbao. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas. Tiempo máximo de estacionamiento: 3 horas en sector verde y azul.

Área residencial: Fuera del centro de Bilbao. Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 19:00 horas. Sábado no hay servicio.Tiempo máximo de estacionamiento: 5 horas en el sector verde y 3 horas en el sector azul.

OTA para residentes

Sector Verde: Los vehículos con distintivo de residentes pueden estacionar sin necesidad de obtener tique y sin límite de tiempo. Sector Azul: Se deberá obtener el tique de visitante y abonar la tasa correspondiente en los siguientes horarios:



Sector azul del Área Intensiva: Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas.

Sector azul del Área Residencial. Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 18:00 horas.



También se incluyen importantes modificaciones que afectarán a las Personas con Movilidad Reducida. Aquellas con tarjetas “M” podrán aparcar obteniendo el tique correspondiente en las Zonas PMR sin limitación horaria y totalmente gratis, y en los sectores azul y verde 2 horas gratis y no tendrán limitación horaria. Por otro lado, las personas que no dispongan de tarjeta M, pero si tengan Tarjeta Europea de Estacionamiento, podrán aparcar una vez obtengan el tique, de forma gratuita durante dos horas, en cualquier espacio regulado, y pasado ese plazo se les aplicarán las condiciones del sector y área donde se encuentren.



En cuanto a los vehículos de Distribución Urbana de Mercancías, la ordenanza establece que los vehículos de este tipo necesitan un tique para cada zona de carga y descarga, donde tienen permitido aparcar 30 minutos como máximo, tiempo, que a partir de ahora, podrá ampliarse en determinadas circunstancias tras solicitar una autorización municipal (DES-L). Mediante el tique DUM-TCD los vehículos podrán realizar operaciones de carga y descarga en los sectores azul y verde.



Habrá también beneficios para aquellas empresas que disponen de una flota completa de vehículos no contaminantes que operen en Bilbao. Éstas podrán obtener anualmente el distintivo de estacionamiento sin necesidad de emitir tique alguno.



Por otro lado, a partir de ahora, la notificación de denuncia solo llegará al domicilio de la persona propietaria del vehículo, quien podrá seguir ejerciendo su derecho al pronto-pago.



Además, la nueva normativa limita a 2 las autorizaciones de aparcamiento por vivienda, considerando para este cómputo la propiedad de parcelas de titularidad privada o pública.



La nueva OTA incluye nuevos portales en zona de estacionamiento regulado situados en los barrios de Santutxu, Basurto, Rekalde y Castaños, por lo que aquellas personas residentes en dichos portales interesadas en tramitar la solicitud del distintivo OTA, podrán hacerlo por cualquier de los siguientes canales:

Electrónicamente, en la Sede electrónica de la página web municipal (www.bilbao.eus), en el apartado de Aparcamiento y Estacionamiento/Aparcamiento superficie OTA.

Presencialmente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la OTA:

Dirección: C/ Lersundi, 5. Bilbao

Horario de atención: de lunes a viernes: de 8:30 a 20:00 horas. Sábado: de 8:30 a 14:00 horas / Teléfono: 94 470 10 47

Apps renovadas





El estreno de la nueva OTA conlleva la actualización de la aplicación móvil para IO y ANDROID. La App contará, de forma progresiva, con nuevas funcionalidades para las personas usuarias como son el registro de una nueva alta de distintivo OTA o la gestión de sugerencias, entre otras.



Además, se han editado 35.000 folletos con información detallada para residentes y personas con movilidad reducida. Los colectivos de carga y descarga también recibirán las características específicas de su colectivo.