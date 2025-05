Mobility FurgoPro: Vitoria se sube a la furgoneta

Euskadi - Publicado el 13 may 2025, 15:50 - Actualizado 13 may 2025, 16:06

Desde el pasado viernes y hasta este sábado 17 de mayo, el Iradier Arena (antigua Plaza de Toros) de Vitoria-Gasteiz se transforma en el epicentro de las furgonetas gracias al evento Mobility FurgoPro. Cerca de 70 vehículos están expuestos en el recinto, en una muestra que reúne desde modelos destinados a empresas y autónomos hasta auténticas casas rodantes pensadas para el ocio y los viajes en familia.

Un evento sobre ruedas

Mobility FurgoPro ofrece opciones para empresas, familias y aventureros: furgonetas que lo mismo sirven para trabajar… que para escaparte un fin de semana.

El evento está abierto a todo el público, con entrada gratuita, y cuenta además con actividades para niños, degustaciones gratuitas de chocolate por las tardes y sorteos de iPhones y hasta de una furgoneta.

A bordo de una FurgoPro

Mobility FurgoPro abierto hasta el 17 de mayo para todos

COPE Euskadi ha estado allí. Nos hemos subido a una de las más solicitadas: una Fiat Ducato Panorama de 9 plazas, cómoda, espaciosa y perfecta tanto para grupos como para familias que buscan espacio y comodidad.

Dentro del mismo vehículo hemos hablado con Iñigo Ochoa, responsable de comunicación de Mobility FurgoPro, quien nos explicaba el espíritu de esta cita: “ as furgonetas no son sólo para trabajar, también son una forma de viajar, de moverse en familia y de disfrutar del tiempo libre.” Y añadía: “Desde la pandemia, hemos notado que la gente busca libertad y seguridad a la hora de viajar. Las campers, por ejemplo, permiten tener ambas cosas: te llevas la casa a cuestas y no dependes de horarios ni alojamientos.”

Flota de vehículos en el evento

Para empresas, particulares y soñadores

El evento pone el foco también en los autónomos y pequeñas empresas, con una gama muy completa de vehículos adaptados para reparto, transporte de pasajeros o servicios técnicos. Pero Mobility FurgoPro también está pensado para las familias y los amantes de la carretera: quienes sueñan con una furgoneta que les lleve a cualquier parte… sin renunciar a las comodidades.

Además de visitar, comparar y probar modelos, los asistentes pueden participar en actividades infantiles, disfrutar de un chocolate caliente o probar suerte en los sorteos diarios.