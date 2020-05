Miles de llamadas en Euskadi para pasar la ITV

Miles de llamadas telefónicas de conductores cuya ITV ha caducado durante el confinamiento han desbordado las estaciones de revisión vascas que tratan de volver durante a la normalidad redirigiendo a sus clientes a las citas previas por internet. La mayoría de las 9 estaciones de ITV de Euskadi abrieron ayer martes 12 de mayo excepto las de Irún y Urnieta, que lo hicieron el lunes, jornada en la que recibieron 36.000 y 12.000 llamadas respectivamente. Unos 60.000 conductores estarían en Euskadi pendientes de realizar sus revisiones de ITV y por esta razón desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro su portavoz, Mario García, considera imprescindible que hasta que no se alivie el atasco, el Gobierno Central debería prolongar el periodo de carencia que decretó durante el confinamiento para no multar a los conductores con las viñetas caducadas, con el objetivo de que "no paguen por unas circunstancias ajenas a su voluntad".

Este miércoles las diferentes líneas de las 9 estaciones vascas de ITV ya funcionan "con normalidad" aunque bajo extrictas medidas de seguridad, marcadas por los nuevos protocolos así como por los cambios en el proceso de inspección de los vehículos, para evitar la propagación del virus. En las instalaciones se han colocado barreras entre el personal administrativo y los clientes y se ha limitado el aforo en las oficinas de recepción para evitar aglomeraciones. Al mismo tiempo tanto los operarios como los clientes deben usar mascarillas y guantes y durante la fase de inspección el técnico no puede entrar en el interior del coche ni el cliente salir y este último debe manejar el automóvil si es preciso durante la revisión. Los clientes no pueden acudir a las estaciones sin cita previa y tienen que realizar los pagos mediante tarjetas de crédito.