La Copa Colegial corona a sus nuevos reyes en Zaragoza

La decimocuarta edición de la Copa Colegial de Zaragoza ha llegado a su fin coronando a sus nuevos campeones. El Colegio Alemán, en categoría masculina, y el Liceo Francés Molière, en la femenina, han levantado el anhelado estandarte tras imponerse en dos finales vibrantes. La competición, que se ha consolidado como una cita ineludible del baloncesto base en la ciudad, ha vuelto a demostrar por qué es un torneo único que combina deporte, educación y pasión. Zaragoza, además, ostenta el récord de ser la única de las once sedes en España que ha disputado sus catorce ediciones de forma ininterrumpida, sin parones ni siquiera durante la pandemia.

La final masculina, disputada el pasado 17 de abril en el pabellón de Marianistas, enfrentó al equipo anfitrión contra el Colegio Alemán. Contra pronóstico, los 'Panteras' del Alemán se impusieron por un ajustado 50-54 en un partido muy igualado que no se decidió hasta los instantes finales. Por su parte, la final femenina tuvo lugar el 20 de abril en el colegio Romareda. Las 'Gallos' del Liceo Francés Molière necesitaron dos prórrogas para doblegar a las anfitrionas por 46-51, en un encuentro épico donde el apoyo de la afición visitante, que ocupaba el 80% de la grada, fue fundamental para la victoria.

Dos nombres propios: Luismi Fernández y Alicia Lovera

El Colegio Alemán ha sido el auténtico 'matagigantes' de la competición. Liderados por su capitán, Luismi Fernández, han ido eliminando a todos los favoritos hasta proclamarse campeones. La actuación de Fernández ha sido antológica, logrando 129 puntos, 60 rebotes y 8 asistencias a lo largo del torneo, unos números que le han valido para ser elegido MVP de la final y mejor jugador de la competición en España en el mes de marzo. "Como no juegan la mayoría a baloncesto, tenemos que aportar un poquito más los que sí que tenemos experiencia, pero ellos lo dan todo en defensa", ha afirmado el joven base de 17 años y 1,90 de altura.

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En categoría femenina, la gran protagonista ha sido Alicia Lobera, MVP y líder de las 'Gallos' del Liceo Francés Molière. Su rendimiento ha sido espectacular y muy regular, culminando con una gran final y unas cifras totales de 40 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Lovera, que juega de alero y cumple su último año en la competición, ha destacado la unión como la clave del éxito. "La copa colegial es algo que vivimos todos, sea gente que sabe de baloncesto o que no, y nos acabamos juntando para hacer una piña superguay", ha explicado.

La jugadora ha querido restar importancia a sus estadísticas individuales, asegurando que "esos 40 puntos no serían posibles sin todo mi equipo, de primeras a últimas". Ha destacado que, a diferencia de otros equipos, en el suyo "todas juegan a baloncesto" y que "cada una aporta algo distinto y hace que seamos un equipo".

Baloncesto y educación, un binomio inseparable

Uno de los lemas de la Copa Colegial es "baloncesto y educación", un principio que se materializa en el premio al Mejor Jugador/a Estudiante. Este galardón reconoce a aquellos participantes que combinan méritos deportivos y académicos. Como explica el organizador, Nacho Bonilla, "hay que tener un equilibrio entre la educación, entre las notas y los méritos deportivos, y también la implicación". Un ejemplo es Lidia Reche, exjugadora de Salesianos y hoy parte de la organización, quien ganó el premio siendo la más joven en lograrlo, en cuarto de la ESO. Ahora, a punto de finalizar sus estudios de Ingeniería Química, colabora con el torneo haciendo crónicas y estadísticas.

El sentimiento de pertenencia que genera el torneo es innegable. El entrenador Igor Cebrián, con experiencia en tres colegios diferentes, lo describe como algo adictivo: "La copa podemos decir que es veneno. Es algo absolutamente espectacular, para mí es la mejor competición en la que he participado". Según Cebrián, "por mucho que contemos, la gente no llega a entenderla hasta que no la vive".

Próxima parada: la Final Nacional en Granada

Para ambos equipos, la temporada no ha terminado. Como campeones de Zaragoza, el Colegio Alemán y el Liceo Francés Molière representarán a la ciudad en la Final Nacional, que este año se celebrará en Granada del 15 al 17 de mayo. Allí se medirán a los campeones del resto de sedes para coronar al mejor equipo colegial de España. "Era algo que teníamos como objetivo, siempre decíamos 'nos vamos a Granada', y al final nos ha salido y estamos muy contentas", ha confesado ilusionada Alicia Lovera. Tanto para ella, que quiere estudiar Fisioterapia, como para Luismi, que se decanta por una ingeniería, será el broche de oro a su etapa en una competición que, como les recordaba Lidia Reche, "es algo que no se olvida y que van a recordar toda su vida".