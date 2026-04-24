La alumna de un colegio de Guadalajara escribe sobre un árbol mágico y se convierte en ganadora de un concurso

Coincidiendo con la conmemoración del 'Día del Libro', el espacio de ocio ubicado en la segunda planta del Centro Comercial Ferial Plaza de Guadalajara ha sido escenario este jueves 23 de abril de la final del XIII Concurso de Narración Corta entre Colegios de COPE Guadalajara, patrocinado por el Centro Comercial Plaza, con la colaboración de Aula Joven y la participación de Ediciones Aache, La Juguetera Alcarreña, restaurante italiano La Bella Familia, la Federación de Golf de Castilla-La Mancha y las voces de las escritoras María José Olivares y Sara Sanz.

COPE Guadalajara La final ha contado con la presencia en directo de alumnos y profesores de los tres colegios participantes

Ante el oído atento de los integrantes del jurado, los concursantes de los tres colegios participantes este año han tenido que leer en directo, en nuestros micrófonos, las historias que les han hecho llegar hasta la final, todas inspiradas en la sostenibilidad y el respeto al Medio Ambiente.

La primera en hacerlo ha sido la alumna del colegio Badiel, María Serrano Tabernero, con su historia titulada 'El árbol mágico'. A continuación, le ha tocado el turno a Abel Hernández Silvestre, del Sagrado Corazón, con 'Un mundo sostenible para todos' y, en último lugar, Daniela Domingo Gasco, del colegio Salesianos San José, cuyo relato lleva por título 'La postal'.

COPE Guadalajara Miembros del jurado de la final del XIII Concurso de Narración Corta Infantil entre Colegios de COPE Guadalajara

Después de un difícil trabajo de deliberación, el jurado (compuesto por Yolanda Agudo, directora de Marketing de Ferial Plaza; Raquel Arquero, coordinadora de campamentos de Aula Joven; Nacho Redondo, diputado regional del Partido Popular; Jesús Ortega, director provincial de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, y las escritoras y poetas, Sara Sanz y María José Olivares), ha alzado como ganadora absoluta de nuestro concurso a la alumna del Colegio Badiel, María Serrano Tabernero.

00:00 Volumen Descargar COPE Guadalajara Escucha aquí a la alumna del colegio Badiel, María Serrano Tabernero (izqda.) leyendo su historia, 'El árbol mágico'

00:00 Volumen Descargar COPE Guadalajara Escucha aquí a Abel Hernández Silvestre, del Sagrado Corazón, leyendo su relato titulado 'Un mundo sostenible para todos'

00:00 Volumen Descargar COPE Guadalajara Escucha aquí a Daniela Domingo Gasco, del colegio Salesianos San José, durante la lectura de 'La Postal'

un centro comercial comprometido con el medio ambiente

La elección de la sostenibilidad y la conservación del Medio Ambiente como motivo de inspiración e hilo conductor de los relatos participantes de este año en el Concurso de Narración Corta Infantil de COPE Guadalajara-Centro Comercial Ferial Plaza no ha sido casual.

"Dentro de nuestra estrategia de marketing, incluimos todos los años eventos y acciones relacionadas con la sostenibilidad, con el reciclaje. Siempre es uno de nuestros focos principales" -ha señalado Yolanda Agudo, directora de Marketing del Centro Comercial Ferial Plaza, invitando a los visitantes a contemplar la exposición que ha servido de telón de fondo de la gala, cuya protagonista es "una medusa hecha con botellas recicladas".

00:00 Volumen Descargar COPE Guadalajara Escucha aquí la entrevista en directo a Yolanda Agudo, directora de Marketing de Centro Comercial Ferial Plaza

Además de un bello elemento decorativo y artístico, la gran medusa es toda "una metáfora", porque "lo que quiere decir es lo que todos, y digo todos, estamos haciendo con el planeta" -ha explicado Agudo, en referencia a "lo que está ocurriendo con los residuos, cómo invaden todo el planeta, los ríos, los mares. ¡Es terrorífico!".

COPE Guadalajara La medusa gigante realizada con botellas de plástico recicladas es protagonista del espacio expositivo de Centro Comercial Ferial Plaza en torno al reciclaje y la economía circular

Por eso, desde Ferial Plaza, se ponen en marcha todo tipo de actividades con el objetivo de conseguir que "nosotros, desde aquí y cada uno, desde nuestro lugar, influyamos aunque sea de manera pequeña" -ha subrayado, teniendo en cuenta que "al final, esos pequeños detalles logran grandes cosas, grandes acciones".

premios y regalos para ganadora y finalistas

Gracias a la gentileza de Centro Comercial Ferial Plaza, como patrocinador principal del concurso, así como de nuestros fieles colaboradores, tanto la ganadora absoluta como los otros dos finalistas se han llevado interesantes regalos.

Por parte del Ferial Plaza, les corresponde una tarjeta por valor de 50 euros. Además, la ganadora ha sido merecedora de otra por valor de 100 euros, la misma cantidad que se le ha otorgado al colegio Badiel, del que es alumna.

COPE Guadalajara Momento de la entrega de premios y regalos

Por su parte, La Juguetera Alcarreña ha regalado a cada finalista un juguete didáctico, mientras que Ediciones Aache ha entregado un libro a cada finalista y uno más a la ganadora absoluta.

El restaurante italiano La Bella Familia, situado en el Parque de la Concordia, les ha agasajado con una comida para dos personas y la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, con un curso de iniciación para los tres finalistas.

Y, como no podía ser de otra manera, COPE Guadalajara ha querido que, entre los recuerdos que tengan los concursantes de esta experiencia literaria y radiofónica, estén algunos obsequios de la Cadena, como una taza para cada finalista, una medalla conmemorativa, un trofeo para cada niño y su colegio respectivo, además de un variado material de merchandising tanto de COPE como del Centro Comercial Ferial Plaza.