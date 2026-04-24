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Unas dos mil personas protestan ante el Ayuntamiento de Lugo en contra de la moción de censura

La plataforma convocante califica la protesta como "una victoria colectiva" y un "acto de resiliencia democrática de la voluntad popular"

Concentración contra la moción de censura en Lugo
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Ramudo

Concentración contra la moción de censura en Lugo

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Cientos de personas, más de dos mil según los promotores de la concentración, se manifestaron esta tarde ante la Casa Consistorial de Lugo, en la Praza Maior de la ciudad, convocadas por la plataforma 'Transfuguismo Non, democracia Si', que se opone a la moción de censura registrada esta misma semana por el grupo municipal del Partido Popular con el apoyo de la edila no adscrita María Reigosa.

 Entre los asistentes, que gritaron en varias ocasiones el mensaje "Transfuguismo no, democracia si", había personas que portaban pancartas con fotos de Elena Candia, acompañadas del texto "Se compra tránsfuga", así como con imágenes de María Reigosa, con la palabra "tránsfuga". 

"Una Victoria colectiva"

Uno de los promotores de esta plataforma, el primero en tomar la palabra, el escritor Lois Pérez, aseguró que esta concentración es "una victoria colectiva, un acto de resiliencia democrática de la voluntad popular".

 También recordó que "lo que une a los presentes es la defensa de sus convicciones democráticas", porque "la fuerza colectiva de la ciudadanía tiene valor y es transformadora". 

Aprovechó para "apelar a la responsabilidad individual" de María Reigosa, "porque nada podemos esperar de una persona sin escrúpulos", apostilló en referencia a Elena Candia.

 "Alcemos memoria democrática de este hecho vergonzoso, que nadie olvide lo que ha sucedido estos días", dijo Lois Pérez, en referencia a las próximas elecciones locales, que se celebrarán dentro de un año

Ambiente en la concentración contra la moción de censura de Lugo
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Ramudo

Ambiente en la concentración contra la moción de censura de Lugo

"Nos une la tristeza esperanzada", concluyó.

Asistencia política

 Además de los ediles del gobierno bipartito encabezados por el alcalde, Miguel Fernández, y el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, también participaron en la protesta el secretario general de los socialistas gallegos José Ramón Gómez Besteiro, y la parlamentaria Lara Méndez, entre otros cargos institucionales y orgánicos del BNG y del PSdeG.

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