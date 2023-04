Menos de un mes para conocer el once histórico del Athletic

Los oyentes de COPE Bilbao siguen volcados en la configuración de la alineación que, a su juicio, mejor puede condensar los 125 años de vida del conjunto rojiblanco. El plazo para participar en esta elección finaliza el 30 de abril. Los once futbolistas seleccionados serán homenajeados el jueves 11 de mayo, en un acto que reunirá a una destacada representación de la familia rojiblanca.

No se trata de escoger a los mejores jugadores de la historia del Athletic, algo que resultaría tan difícil como injusto. El objetivo es seleccionar once futbolistas que no hagan sino representar a todos y cada uno de los casi seiscientos jugadores que, a lo largo de todos estos años, han defendido la camiseta rojiblanca (blanquiazul en sus albores). En definitiva, se trata de aplicar aquella máxima que dice que "son todos los que están, pero no están todos los que son".

Los oyentes que quieran participar pueden hacernos llegar sus propuestas enviando un correo electrónico a bilbao@cope.es, mandando un mensaje de WhatsApp (texto o voz) al número 686 562 551 o a través del Twitter de nuestra redacción de deportes (@deportesCOPEbi). El plazo para hacerlo concluirá el 30 de abril. Esa alineación histórica del Athletic se dará a conocer el jueves 11 de mayo en un acto que se desarrollará en el Hotel Abba Euskalduna (Bilbao) y que contará con una amplia representación de la gran familia zurigorri.

Además, se podrá disfrutar de varias tertulias en las que se repasarán diferentes momentos claves de la historia del equipo de San Mamés. Además, todos los jueves, en nuestro programa de Deportes (de 15:25h a 16:00h) se hablará con protagonistas destacados de esa brillante historia y se irá definiendo el once, en base a las opiniones y votaciones de los oyentes de COPE Bilbao.

Regalos rojiblancos

Entre todas las personas que colaboren con nosotros sortearemos numerosos obsequios, gentileza de las firmas que patrocinan esta iniciativa de COPE Bilbao y que son: Nissan Blendio Kalauto en Erandio y Galdakao, Joyería Iñaki, Trofeos Madariaga, Restaurante Almiketxu (Bermeo), Andamios Karpa, Neumáticos Ruenor, Asesoría Ascofi Berria, Ford Mintegui Leioa y Pedro Salcedo Bilbao, Mudanzas Fernan, Asador El Abra de Portugalete, Arson Sony Castro, Carpintería metálica Anfra de Barakaldo, Abendaño Bilbao Abogados y Bacalao Gregorio Martín.

Esta acción conmemorativa también cuenta con la colaboración de otras empresas como La Palma Jatetxea, Casonas asturianas, Labores Ugalde, Barcala Reformas, Cerrajería Yosu, Del árbol a su mesa.com, Puertas y persianas Zuatzu, Talleres Mamariga, Restaurante Kali örexi, Miel Valdexálima.es, Gestoría Bilbao, Clandestino Tap Room, Editorial Naveus, Bodegas Anza, Bodegas González Vías, Diamanti Carati: Joyerías, Outlet y Compro Oro.