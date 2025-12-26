Medio centenar de mujeres denuncian cada semana haber sido agredidas en Euskadi

Un total de 5.242 mujeres han denunciado hasta noviembre haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual en Euskadi, agredidas por su pareja o expareja, o atacadas por su entorno familiar, lo que supone que, de media, 48 mujeres a la semana presentan una denuncia por agresión ante la policía o juzgados vascos.

Por tipo de delito, 686 mujeres han denunciado, de enero a noviembre, haber sido víctimas de un delito contra la libertad sexual, lo que supone un 0,4% más que en el mismo periodo de 2024, según datos recogidos por el Instituto vasco de la Mujer-Emakunde.

Por territorios, destaca el aumento del 14,2% en las mujeres víctimas de este tipo de delitos en Bizkaia (316 en 2024, por 361 este año). En Álava se anota un ascenso del 6,7% (104 en 2024 por 111 un año después), mientras en Gipuzkoa experimentan un descenso del 18,6% (263 casos en enero-noviembre del pasado año, por 214 este año).

violencia ejercida por su pareja o expareja

Por contra, experimenta una caída del 0,1% el número de mujeres que padecieron violencia ejercida por su pareja o expareja, tras contabilizarse 3.548 atacadas en los once primeros meses del año, por las 3.554 del mismo periodo del pasado año.

El único ascenso se da en Bizkaia (+0,9%) al apuntarse 1.812 casos, lo que supone 16 agredidas más que en el año anterior. En Gipuzkoa son 1.130 las mujeres violentadas por su pareja o expareja (-1,8%), mientras en Álava la cifra baja un 0,1% (606 atacadas).

Por otro lado, crece la violencia intrafamiliar (la ejercida por el entorno familiar de la víctima, exceptuada la llevada cabo por la pareja o la expareja), que alcanza la cifra de 1.008 víctimas, lo que significa un 3,4% más que las 975 del año anterior.