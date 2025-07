Casi medio millón de mujeres vascas ha sufrido violencia machista alguna vez en su vida

Una de cada dos mujeres en Euskadi ha vivido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, ya sea física, sexual o psicológica. Es la principal conclusión de la primera Encuesta de Violencia contra las Mujeres y otras formas de Violencia Interpersonal realizada en 2024 por el Gobierno Vasco, que pone cifras por primera vez a la dimensión real del problema en la sociedad vasca.

Según el estudio, un 48,2% de las mujeres vascas de entre 16 y 85 años —aproximadamente 449.295 mujeres— ha sido víctima de violencia por el hecho de ser mujer. Dentro del ámbito de la pareja, 3 de cada 10 mujeres han sufrido algún episodio de violencia machista. Solo un 14% de los casos se ha denunciado. “Este tipo de violencia está basada en la superioridad, en el ‘tú para mí’, y muchas veces es el terrible monstruo que perpetúa la desigualdad”, ha subrayado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa.

Una radiografía profunda y dolorosa

La encuesta, que ha recogido datos de una muestra representativa de 4.500 mujeres, ha permitido conocer no solo la prevalencia de la violencia, sino también sus consecuencias físicas, emocionales y sociales. Un 7,4% de las mujeres asegura haber sido víctima de violencia en el último año —unas 68.949 mujeres—. “Quiero agradecer sinceramente la valentía y la generosidad de las miles de mujeres que han compartido experiencias duras y graves. Romper el silencio es una contribución solidaria hacia la construcción de una sociedad más justa y más libre”, ha señalado Miren Elgarresta, directora de Emakunde.

La violencia psicológica, la más común pero la menos denunciada

Aunque la violencia psicológica es la forma de agresión más extendida, es también la menos denunciada. En contraste, los episodios de violencia física o sexual tienen tasas de denuncia mayores: un 24,5% de los casos de violencia física han sido denunciados, frente al 17,6% de los de violencia psicológica.

Mujeres jóvenes y con estudios, más vulnerables

Los datos revelan que las mujeres de entre 30 y 44 años (62,3%) y de entre 16 y 29 años (55,8%) presentan las tasas más altas de violencia sufrida. También destacan las mujeres con estudios superiores (55,8%) y aquellas con discapacidad o limitaciones severas (49,8%).

Las mujeres con nacionalidad no española también son especialmente vulnerables: un 61,1% ha sufrido algún tipo de violencia, frente al 46,8% de las españolas.

Secuelas: ansiedad, medicamentos, y abandono de estudios o trabajo

El impacto de la violencia se manifiesta en diferentes planos: un 18,4% de las víctimas ha recibido atención médica o psicológica, y un 11,7% ha tenido que dejar de acudir al trabajo o centro de estudios.

Las denuncias presentadas son solo la punta del iceberg

Además, el 16,6% ha consumido medicamentos, alcohol o drogas para afrontar la violencia. Este porcentaje asciende al 41,6% en los casos donde la violencia se ha producido tanto dentro como fuera de la pareja.

Romper el silencio, una barrera aún pendiente

Aunque el 81% de las víctimas ha contado su experiencia a familiares o amistades, aún hay una de cada cinco mujeres que no ha compartido lo vivido con nadie. Además, el 64,5% de quienes no denuncian alegan que no identifican lo sufrido como un delito denunciable.

Otras razones para no denunciar incluyen el miedo al proceso judicial (18,4%) o sentimientos de vergüenza y culpa (19,1%).