Los sindicatos de la ertzaintza exigen negociar "todas" sus reivindicaciones

La Unidad de Acción Sindical de la Ertzaintza, formada por los sindicatos ErNE, ESAN y SIPE, han pedido al PNV que traslade al equipo de Gobierno Vasco la necesidad de "una mirada amplia" y "talante negociador" para abordar la problemática existente en la Policía vasca.



Los sindicatos han continuado este lunes su ronda de reuniones con partidos políticos con un encuentro con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en Sabin Etxea en Bilbao, para trasladarle los "graves problemas que arrastra la Ertzaintza".



En declaraciones a los medios antes de entrar a la reunión, el representante de la Unidad de Acción Sindical Sergio Gómez de Segura ha explicado que trasladarán al PNV, como han hecho con el resto de los partidos políticos con los que se han reunido, "toda la problemática que tenemos y esa necesidad de una negociación clara y realmente que beneficie a todo el mundo".



Tras advertir de que el tema "está más que enquistado", han considerado que "los propios partidos políticos, no solo ya el equipo de Gobierno, tienen la necesidad de desbloquear todo este tema".



Además, ante el anuncio hecho este mismo lunes por el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, de que convocará próximamente a los sindicatos de la Ertzaintza para negociar un paquete de mejoras laborales específicas para los equipos de investigación criminal, Gómez de Segura han asegurado que se han enterado "por la prensa".



Según ha dicho, desde la Unidad Sindical también han denunciado la situación de las unidades de investigación de la Ertzaintza, "así como del resto de las unidades de la Ertzaintza", porque el problema "no es específico, es global, si bien es cierto que las unidades de investigación están muy mal".

Nuevo talante negociador





A su entender, el Departamento de Seguridad "tiene que dar una vuelta absolutamente a todo y tiene que haber una intención clara de negociar" porque, según ha denunciado Gómez de Segura, lo que están viendo los sindicatos es que quieren "parchear".



"Se tienen que sentar con nosotros, pero con una mirada amplia y con un talante negociador", ha advertido, para explicar que es lo que le van a transmitir en la reunión al presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y "a todo el PNV, que tiene que ejercer sobre la gente que ahora mismo está en el equipo de gobierno".



El representante de la Unidad Sindical de la Ertzaintza ha defendido la necesidad de "la negociación de toda la tabla reivindicativa" porque "hay carencia de materiales, de presencia en la calle, de plantilla, de formación y, desde luego, de un acuerdo regulador justo" y, según ha advertido, "los parches no van a subsanar ni van a solucionar toda la problemática grande que tenemos".



Los sindicatos, ha asegurado, tienen "talante para negociar absolutamente todo" y quieren que se les llame y que "realmente quieran saber nuestra opinión", pero ha considerado que la situación de las unidades de investigación de la Ertzaintza "no tiene que ser lo único de lo que se hable".



"Esas 37 medidas, esos pactos que decía el consejero, no nos valen, ni a nosotros ni a ningún trabajador de la Euskal Polizia", ha advertido.