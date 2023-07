Vitoria acoge el primer Día de la memoria de las víctimas del terrorismo de la Guardia Civil

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha destacado que la "contribución" de los guardias civiles asesinados en atentados de ETA ha sido "esencial" para que España sea "uno de los países más seguros del mundo y una sociedad libre en la que vale la pena vivir".



Marcos ha hecho esta reflexión en los actos del primer "Día de la memoria y recuerdo de las víctimas del terrorismo en la Guardia Civil" que se ha conmemorado en el Memorial de Víctimas de Vitoria con la presencia del director de esta organismo, Florencia Domínguez.

La Guardia Civil ha elegido el 14 de julio para conmemorar este día porque el 14 de julio de 1986 doce agentes murieron asesinados en Madrid en el atentado de la Plaza de la República Dominicana. ETA hizo estallar un coche bomba al paso de un autobús con alumnos de la Gguardia civil. Fallecieron 12, el mayor tenía 24 años, el pequeño 19 y más de 60 resultaron heridos.

La conmemoración de este día se ha retrasado hasta este jueves por coincidir la fecha oficial con la campaña electoral.



El director de la Guardia Civil ha puesto en valor la labor de los 210 agentes asesinados por ETA, así como de las víctimas del resto de cuerpos de las Fuerzas del Estado y del Ejército, de los que ha dicho que "no dudaron en poner en riesgo sus vidas a cambio de la seguridad para todos".



"Su contribución ha sido esencial para hacer de España lo que hoy somos: Uno de los países más seguros del mundo y una sociedad libre en la que vale la pena vivir", ha afirmado.

El primer atentado de ETA acabó con la vida de Jose Antonio Pardines y el último segó las de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá Lezaun, los tres jóvenes guardias civiles.





Esclarecer los crímenes sin resolver de ETA



Ha trasladado a los familiares de estas víctimas que "no están solos" y ha dejado claro que la Guardia Civil "sigue y seguirá trabajando con empeño y determinación" para esclarecer todos los crímenes de ETA que todavía están sin resolver "para dar luz y alcanzar la justicia".



Por su parte, Florencio Domínguez ha recordado que para ETA "cualquier agente era un objetivo directo", al tiempo que ha señalado que los terroristas "trataron de provocar el vacío social para los miembros de las Fuerzas de Seguridad y de sus familias en el País Vasco", con el fin de "aislarlos y hacerles más difícil su vida cotidiana".



