Joseba Segura, obispo de Bilbao:"Ardanza construyó su vida política y personal sobre la fe católica"

La basílica de la Purísima Concepción de Elorrio se ha quedado pequeña para acoger a todos los que han querido despedir al lehendakari José Antonio Ardanza.





Presidida por el obispo de Bilbao

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha sido el encargado de presidir la misa funeral por Ardanza, fallecido el lunes, a los 82 años, en su domicilio de Kanala, tras una larga enfermedad.

Junto al obispo de Bilbao han concelebrado el arzobispo de Burgos y anterior obispo de esta Diócesis, Mario Iceta, el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, además de otros presbíteros. El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha excusado su asistencia en el último momento por el fallecimiento de un sacerdote diocesano y ha delegado su representación el vicario general de la Diócesis de Vitoria, Carlos García Llata.













Homilía casi íntegra en euskera

En su homilía, casi toda pronunciada en euskera, el obispo Segura ha destacado que "A este mundo nadie llega solo. Nacemos en una comunidad de afecto que nos recibe con alegría y nos acompaña en nuestro crecimiento. Así iniciamos una vida abierta, sin definir, llena de posibilidades. Hay quienes nacen con el sol de cara, en un entorno rico en estímulos, otros no tienen tanta suerte; algunos aprovechan mejor las oportunidades que tienen, otros no tanto. Es la parábola de los talentos. Algunas vidas son públicas, relevantes socialmente; otras son ocultas, anónimas, pero no por eso menos valiosas. Lo importante es si vivimos para nosotros mismos o si vivimos para los demás. Este es el mensaje central del cristianismo."





Monseñor Segura continuaba subrayando la apuesta radical por la vida y contra la violencia del lehendakari fallecido y señalaba que "superada la violencia de ETA, existen graves amenazas contra la vida humana. Las hay y las habrá. Por eso necesitamos gente brillante y con ojos agudos. Ver estas amenazas y oponernos a ellas con los brazos abiertos."





Importante representación institucional

La ceremonia ha contado con la presencia de numerosos políticos, no solo nacionalistas y de otros representantes de la vida social. En las primeras filas se ha podido ver por ejemplo al Lehendakari Íñigo Urkullu, junto a anteriores lehendakaris como Juan José Ibarretxe o Patxi López. además del presidente jeltzale, Andoni Ortuzar.













Acompañamiento del orfeón donostiarra

El coro de la parroquia de Elorrio y varios miembros del Orfeón Donostiarra, han acompañado la celebración, que ha concluido en torno a las 8 de la tarde.