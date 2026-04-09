La 'Itzulia 2026' provocará cortes de tráfico en Bilbao este jueves por la tarde

El paso hoy jueves por la tarde por Bilbao de la 'Itzulia 2026', provocará, al igual que el pasado lunes, cortes de tráfico en la capital vizcaína, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

El corte al tránsito de coches tendrá lugar este 9 de abril entre las 15.00 y las 17.10 horas, aproximadamente, y la prueba llevará a cabo un recorrido que se moverá por la carretera Enekuri-Artxanda (la BI-3741), la vía entre Artxanda-Santo Domingo y la carretera Ibarsusi-Santo Domingo (la BI-631).

El Consistorio ha indicado que se facilitará el tránsito alternativo para los vehículos con la ayuda del personal de la organización y de la Policía Municipal.

afecciones en galdakao

Galdakao acogerá este jueves la salida y llegada de la cuarta etapa de Itzulia Basque Country 2026. La carrera partirá alrededor de las 13.00 horas de Kurtzeko plaza y terminará sobre las 17.20 horas en el barrio de Elexalde, lo que conllevará diversas afecciones al tráfico y al estacionamiento durante las horas previas y el desarrollo de la jornada.

Por tanto, el consistorio ha recomendado a la ciudadanía evitar la circulación por esas zonas en la medida de lo posible. Además, desde las 7.00 horas de este jueves, las calles Lapurdi y Euskadi permanecerán cerradas al tráfico, permitiéndose únicamente el acceso a los garajes. Los autobuses de los equipos estarán en el aparcamiento de Lapurdi.