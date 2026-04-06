Cortes de tráfico este lunes en el entorno de Artxanda por el paso de la "Itzulia" por Bilbao

Cortes de tráfico en Bilbao este lunes, 6 de abril, por el paso de la Itzulia

El paso de la Itzulia 2026 por Bilbao provocará este lunes, 6 de abril, diversas afecciones al tráfico en la zona de Artxanda entre las 12:00 y las 18:00 horas, aproximadamente, según ha informado el Ayuntamiento.

En concreto, se cerrará al tráfico el carril de la carretera Ibarsusi/Santo Domingo más próximo al Camino Monte Avril, en el tramo comprendido entre el acceso al Hospital de Santa Marina y la BI-3732 (Camino Monte Avril).

Como consecuencia, los accesos entre el número 4 de Camino Monte Avril (Institución del Sagrado Corazón) y el número 55 (Restaurante El León) deberán realizarse desde la BI-3732, entrando por la zona de Galdakao. El Hospital de Santa Marina solo será accesible desde la carretera Ibarsusi-Santo Domingo.

Asimismo, se cortarán la carretera Santo Domingo/Artxanda y la Artxanda/Enekuri (BI-3741), lo que impedirá el acceso y salida de vehículos a los inmuebles situados en esas vías. El acceso a la zona del Polideportivo-Funicular de Artxanda y a los números 16, 38 y 40 de Camino San Roke estará regulado por señalistas a través de la carretera Artxanda-Santo Domingo, a la altura del número 27 (funicular).

Los garajes y aparcamientos situados en el recorrido del circuito ciclista quedarán sin acceso ni salida durante ese periodo, por lo que el Ayuntamiento recomienda evitar el uso del vehículo privado.

avenida zumalacárregui

Además, entre las 8:00 y las 19:00 horas se cortará la avenida Zumalacárregui, en ambos sentidos, entre Ernesto Erkoreka y Músico Guridi. También se cerrará la calle Zabalbide, entre la avenida Txomin Garat y la carretera Ibarsusi-Santo Domingo, entre las 12:00 y las 18:00 horas.

En estas zonas, los garajes y aparcamientos también quedarán sin acceso ni salida, y el servicio de Bilbobus modificará sus recorridos y paradas.