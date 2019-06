Instituto de Ondarroa, Colegio Europa de Getxo y Lea Artibai de Markina-Xemein: premios Kultura Ondarea 2019

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presidido este miércoles la entrega de premios de la quinta edición de Kultura Ondarea Saria, un proyecto dirigido a poner en valor y divulgar el patrimonio cultural vasco a través de las nuevas tecnologías, que este año ha premiado los trabajos de los alumnos del Instituto de Educación Secundaria de Ondarroa, del Colegio Nuestra Señora de Europa, de Getxo y de Lea Artibai Ikastetxea, de Markina-Xemein.

Este proyecto se organiza anualmente con la colaboración del Departamento de Cultura y Política Lingüística y el Departamento de Educación. Al acto han asistido el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupira; la viceconsejera de Educación, Maite Alonso; el viceconsejero de Cultura, Joxean Muñoz; el director de Patrimonio Cultural, Mikel Aizpuru; y la directora de Innovación educativa, Lucía Torrealday.

Este año han participado un total de 153 grupos de estudiantes de 33 centros diferentes, lo que supone el récord histórico de este certamen. En esta ocasión, han sido premiados alumnos y alumnas del Colegio Nuestra Señora de Europa, de Getxo; Lea Artibai Ikastetxea, de Markina-Xemein; y el Instituto de Educación Secundaria de Ondarroa. Además, este último centro ha recibido una mención especial por haber sido el centro que más vídeos ha enviado.

En el acto, el lehendakari ha destacado la importancia de que las generaciones más jóvenes se comprometan con la difusión del patrimonio cultural.

"El patrimonio cultural necesita el compromiso de las generaciones más jóvenes para garantizar su futuro. Sin el compromiso de la juventud se rompe ese hilo conductor que une nuestro pasado con nuestro futuro, y se pierde una parte de lo que somos", ha destacado. Además, ha recordado que en sus cinco ediciones, este certamen ha contado con la participación de más 2.700 jóvenes que, gracias al proyecto, "son más conscientes de la importancia del cuidar nuestro patrimonio".

En el proyecto Kultura Ondarea Saria los grupos participantes deben elaborar vídeos de entre 3 y 10 minutos abordando el concepto de patrimonio desde una perspectiva amplia. De esta manera, los alumnos deben construir un relato en torno a un tema específico empleando técnicas audiovisuales, trabajando en equipo y adoptando una perspectiva innovadora.

El grupo ganador del Colegio Nuestra Señora de Europa ha sido premiado por el vídeo 'Fantastic Beasts and where to find them in Bilbao' ('Fieras fantásticas y dónde encontrarlas en Bilbao'), un trabajo en el que proponían un paralelismo entre elementos, principalmente arquitectónicos, presentes en Bilbao y el mundo animal.

En este caso, el jurado ha valorado el esfuerzo de documentación realizado, así como la originalidad y calidad de la propuesta. El vídeo ha sido realizado en inglés, y subtitulado en euskera y castellano.

En el caso de Lea Artibai Ikastetxea, los alumnos han querido recordar el pasado de la isla de Garraitz, en Lekeitio, como lugar de destino de quienes padecían lepra. El jurado ha querido premiar el valor emocional y reparativo de 'Zoritxarrak Garraitzera', así como la labor de documentación.

En tercer lugar, los alumnos del Instituto de Ondarroa han sido premiados por el vídeo 'Emakumeak arraunean'. En este trabajo se repasa la evolución del mundo del remo a través de la historia como una seña de identidad del patrimonio y la cultura vasca, al tiempo que se mira a este ámbito desde una perspectiva de género. Este vídeo hace un alegato sobre el necesario cambio que aún se ha de dar en algunos ámbitos con respecto al papel que juega la mujer.

Además de por este último vídeo, el Instituto de Ondarroa ha sido doblemente premiado por haber sido el centro que más vídeos ha enviado, ya que un total de 19 grupos de alumnas y alumnos enviaron su vídeo a este certamen.

EL PROYECTO

En este proyecto participan alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y de 1º de Bachillerato, así como de Ciclos Formativos de Grado Medio.

El tribunal encargado de seleccionar los mejores trabajos está formado, además de por representantes de los departamentos de Cultura y Política Lingüística y de Educación, por profesionales especialistas en patrimonio. Este año ha contado con el catedrático de Arqueología de la UPV/EHU, Agustín Azkarate y con la escritora Katixa Agirre, entre otros.

El Premio Kultura Ondarea cuenta con un blog en el que, además de información referente a esta iniciativa, se recopilan las opiniones en torno al patrimonio cultural vasco de medio centenar de personas de la cultura, el deporte y la sociedad vasca.

Los ganadores de este año viajarán el próximo 22 de junio a Napolés, donde serán recibidos por el alcalde de la localidad y visitarán los lugares de mayor interés desde la perspectiva del patrimonio cultural.