"Hay que recuperar el control social informal", advierte un criminólogo frente a los delitos

Euskadi se va a convertir en la sexta comunidad autónoma en tener Colegio Oficial de Criminología, tras votar todos los grupos de la Cámara vasca a favor de la ley que lo hará posible.

La Criminología es una ciencia social con grado en la Universidad Pública del País Vasco (EHU) y 60 licenciados al año. Entre sus salidas laborales no figura la administración pública, ya que no hay oposiciones específicas para este perfil, no figura la criminología en la Relación de Puestos de Trabajo, por lo que "los despachos" privados y también los "peritajes" judiciales son los empleos más comunes.

El cometido de los criminólogos, como Diego Leonet, se centra en averiguar la "causa" de un delito, también en atender a quienes los sufren. En COPE le preguntamos por la última víctima de la violencia vicaria en Bilbao, por la madre de la niña de 13 años degollada por su padre, quien después se suicidó.

COPE EUSKADI Diego Leonet, criminólogo

La respuesta que nos da es que no hay "reparación" posible para esta madre. Aunque el responsable de matar a su hija hubiera sobrevivido y hubiera sido condenado a la pena máxima, la pérdida está por encima de todo. "Se ha quedado sin hija igual, igual. Cuando la víctima entra en la rueda judicial pasa de ser protagonista a mera espectadora". La razón, según Leonet, que el sistema judicial no busca subsanar del daño a la víctima, sino a la "sociedad".

El presidente de la Asociación de Profesionales y Estudiantes de Criminología del País Vasco asegura que como sociedad podemos hacer mucho, advertir y proteger a quienes tenemos alrededor, recuperar lo que ha denominado como "control social informal". "En los pueblos y en los barrios cualquier vecino estaba ahí para protegerte o decirte esto no se hace, ahora solo tenemos un control formal de los jueces y los policías".

Comprender el porqué de un delito, prevenirlo y evitar la "reincidencia" es el papel de los criminólogos, que no hay que confundir con los criminalistas, que son quienes recaban pruebas para determinar quién es el autor del delito, cuándo y cómo lo ha cometido. "Un criminólogo no coge huellas ni busca ADN".

Ertzaintza

Leonet defienden que su "campo de trabajo es muy amplio", desde la criminología ambiental, "para hacer ciudades más amables", hasta la rural, para determinar qué tipo de delitos se cometen en ese ámbito. "Podemos atender tanto a las víctimas como a los victimarios y buscar una solución para evitar la reincidencia".