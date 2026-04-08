La imagen del día de Manolo Oliveros: "Son formas de gestionar una plantilla"
Manolo Oliveros analiza el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid y el ambiente que habrá en el Spotify Camp Nou.
Manuel Oliveros
Barcelona - Publicado el - Actualizado
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