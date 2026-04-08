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La imagen del día de Manolo Oliveros: "Son formas de gestionar una plantilla"

Manolo Oliveros analiza el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid y el ambiente que habrá en el Spotify Camp Nou.

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
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LA IMAGEN DEL DIA | 08 ABRIL 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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