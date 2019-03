'Fridays for Future' en Euskadi se une a la huelga estudiantil mundial del 15 M

Greta Thunberg es la joven activista sueca que comenzó hace meses, con tan sólo 15 años, su cruzada contra el problema medioambiental. Lo hacía ella sola manifestándose cada viernes ante el parlamento de su país y llevando luego su protesta a las Naciones Unidas durante la COP24, la conferencia de Katowice, para lo que grabó un mensaje en redes sociales explicando que "el cambio climático es un asunto muy importante y nadie está haciendo nada ". Llamó a los adolescentes del mundo a unirse a su causa. Ha tenido respuesta.

Los jóvenes del mundo se unen este viernes, 15 de marzo, convocando una huelga internacional para concienciar sobre la situación límite que vive nuestro planeta debido a la polución, la subida de temperaturas, el deshielo o la desaparición de especies.

Hemos hablado con Ibai Alonso, de 'Fridays for Future' en Euskadi y nos ha explicado que en nuestra comunidad los jóvenes están también preocupados porque los científicos han dicho que no hay marcha atrás, que sólo quedan 12 años para revertir lo hecho hasta ahora y que si no actuamos ya mismo no habrá solución.

Las concentraciones que se llevarán a cabo en nuestro entorno este 15 de marzo :



- Vitoria-Gasteiz .Concentración frente al Ayuntamiento (12 h). Movilización en la Plaza V.Blanca (18 h)

- Bilbao. Concentración Campus Leioa, Laboa Plaza (13 h). Concentración frente al Ayuntamiento (18h)

- San Sebastian. Concentración en el Centro Ignacio María Barriola ( 13 h )

- Pamplona. Concentración frente al Ayuntamiento (12 h )

En las redes sociales de cada una de las localidades se puede hacer un seguimiento de las convocatorias ( Twitter, Instagram, Facebook )

Se trata de una convocatoria de huelga que lleva meses reuniendo a miles de estudiantes del centro de Europa los viernes. La idea es, principalmente, no ir al instituto o a la universidad para protestar contra el cambio climático frente a Ayuntamientos, Parlamentos y otras instituciones o centros simbólicos a lo largo del continente.

La llegada del movimiento a Euskadi parecía inevitable después de toda la repercusión en otros países y la gran aceptación de los jóvenes europeos. EL objetivo principal es hacer que los gobiernos tomen medidas reales y se movilicen, que escuchen a la ciudadanía joven y hagan caso a sus reivindicaciones. Esas medidas se traducen en priorizar el uso de energías renovables ante cualquier otro tipo de recurso energético, así como la reducción del uso de plásticos innecesarios. Además piden que se endurezcan las medidas a empresarios que sobrepasen los límites de emisión de gases contaminantes establecidos y que esas sanciones no sean sólo monetarias.



Bélgica, Alemania, Suiza, Francia, etc..., son muchos los países que han vivido ya grandes movilizaciones de jóvenes por el clima, inspirados por Greta y convencidos de que no se van a parar aquí.

Este viernes, 15 de marzo de 2019, los jóvenes del mundo recordarán las palabras de la joven sueca : " la casa está ardiendo y hay que echarle agua ya "