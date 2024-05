Leticia Romero: "A pesar de la baja de Alba, a fuerza y ganas no nos gana Salamanca"

Una de las jugadoras más en forma del Valencia Basket, Leticia Romero, ha sido protagonista en Deportes COPE en la previa del primer partido de la final de la Liga Femenina Endesa que arranca el jueves en Salamanca ante el Perfumerías Avenida. Una cita que se perderá la alero Alba Torrens por una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que la mantendrá de baja entre seis y ocho semanas. Un contratiempo que anunció COPE poco antes de saludar a la base internacional canaria.

Sentimos empezar la entrevista hablando de la lesión de Alba Torrens. Ya pasó en la copa de la Reina con Raquel Carrera. Otro golpe ahora a las puertas de la final de Liga...

La verdad es que estábamos a la espera de las pruebas de Alba y es una pena que no vaya a poder estar, porque necesitamos a todas en estos momentos. Lo primero es que se recupere, pero sabemos que va a estar con nosotras apoyando.

Leticia Romero ya fue MVP de la pasada Copa de la Reina

Otra final para este equipo, la novena de doce posibles en torneos nacionales en los últimos cuatro años. Parece sencillo porque nos han acostumbrado pero no lo es...

Sí, cada año es más difícil porque todos los equipos crecen y se refuerzan. Lo vemos jornada tras jornada, lo competitiva que es la Liga. No es fácil mantener o superar los resultados, y más con los pasos agigantados que ha dado el club desde que nació la sección femenina.

¿Cómo vive las horas previas a una gran final por un título liguero?

A nivel de supersticiones no suelo tener, pero ahora son momentos que tienes que estar el máximo tiempo concentrada, incremenhar el descanso, el comer bien, mantener la concentración en los entrenamientos... eso es clave para que esa semana vaya bien y es lo que intentamos hacer.

¿Cómo ve la final después de ver a Salamanca arrasar a Girona en la vuelta y la baja de Alba Torrens?

Sabemos que Avenida es un gran equipo. El otro día vi un dato y son una barbaridad de años llegando a la final y dice mucho de ellas. Son muy competitivas, van a ponernos las cosas muy difíciles, será una bonita final. nosaotras con la dificultad añadida de la baja de Alba, pero hay que sobreponerse a lo que venga. Estar más unidas que nunca. A nivel de ganas y de fuerza no nos ganan, he visto al equipo en las semis y día tras día, la amibición que tiene. Y vamos ver si podemos dar lo mejor de nosotras y llevarnos el título.

A pesar de tener ya el billete para la Euroliga, algo que les quita presión, ¿tiene hambre el vestuario?

No, para nada. Desde la copa he visto al equipo comportarse con unas ganas extra y creo que por muy mal que nos venga la baja de Alba, que seguro que nos afecta en la pista, yo creo que nos va a dar incluso más para afrontar los partidos que nos quedan, Ya te digo, a nivel de ganas no puedo estar más contenta de cómo veo al equipo.