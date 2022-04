FANT Bilbao arranca el 6 de mayo con el estreno internacional de "Virus-32"

El Festival de Cine Fantástico – FANT, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao, celebrará su 28ª edición del 6 al 14 de mayo.



Toda la programación del Festival se ha presentado esta mañana en rueda prensa, donde han participado Gonzalo Olabarria, Concejal de Cultura y Gobernanza; Justo Ezenarro, director del Festival; y Leire Artigue, coordinadora de programación de FANT, que han destacado entre otras cosas cómo la normalidad vuelve a FANT.



“Con toda la responsabilidad y la precaución, estamos encantados de volver a disfrutar de FANT en todo su esplendor, con 47 sesiones y recuperando sus invitados e invitadas internacionales, sus sedes y horarios prepandemia. FANT es uno de los festivales decanos de la Villa y volvemos a estar listos para darle la bienvenida a nuestros cines a todos y todas las amantes del género fantástico y de terror, que encontrarán propuestas interesantísimas, diversas y novedosas a lo largo de 9 días llenos de programación”, ha recalcado Gonzalo Olabarria.



FANT ha ofrecido a lo largo de la primavera una serie de proyecciones del ciclo PreFANT, pero será el viernes 6 de mayo cuando el Festival entre de lleno en su edición 28 con una gala de inauguración que tendrá lugar en el Teatro Campos Eliseos y estará dirigida por Álex Gerediaga, que ya codirigió con Calixto Bieito el pasado mes de octubre la gala de los premios Max celebrada en el Teatro Arriaga.



En esta gala se estrenará internacionalmente el largometraje “Virus-32”, del uruguayo Gustavo Hernández, que narra cómo se desata un virus y una escalofriante masacre recorre las calles de Montevideo. Posteriormente, se proyectarán, en el mismo Teatro Campos, los 13 cortos vascos de la Sección Oficial.



El viernes 13 de mayo se celebrará la gala de clausura de FANT en la Sala BBK. En este evento se entregará el premio ESTRELLA DEL FANTÁSTICO, que en esta ocasión será para Nicholas Meyer, escritor, guionista, productor y director de cine estadounidense. Su debut como director fue con “Los pasajeros del tiempo” (1979), que se proyectará en el Festival. A esta película le siguieron otras como “Star Trek II – La ira de Khan” (1982), “El día después” (1983), película de televisión más vista jamás realizada y nominada a catorce premios Emmy, o “Star Trek VI, Aquel país desconocido” (1992).



La película elegida para proyectarse en esta gala de clausura, también dirigida por Álex Gerediaga, es “Nosferatu”, película alemana de culto, dirigida por F.W. Murnau, que este año cumple su centenario. El acompañamiento musical a la proyección lo pondrán Borja Crespo y Suze DJS.



Además del premio Estrella del Fantástico, FANT entregará también en esta edición el Premio FANTROBIA. El galardón, que reconoce a una figura emergente dentro del género, será para Prano Bailey-Bond, directora y guionista galesa. Su trabajo remite a mundos imaginativos, fusionando un vocabulario oscuro con un encanto inquietante, revelando cómo la belleza reside en lugares extraños. Ha sido recientemente nombrada 'Directora a seguir' por Variety en 2021 y fue nombrada 'Estrella del mañana' por Screen International en 2018. FANT proyectará su primer largometraje “Censor” el jueves 12.



A ellos se suman este año también los veteranos Bego Vicario y Patxi Azpillaga a quienes se les entregará el premio FANT DE HONOR, en reconocimiento por su labor en el impulso del nuevo talento en el cine de animación desde la UPV/EHU, trabajando con el alumnado en el colectivo Hauazkena taldea.



También recibirá un FANT DE. HONOR la actriz Macarena Gómez, musa del cine fantástico y de terror más reciente y que ha sido protagonista de títulos como “Las brujas de Zugarramurdi”, “Musarañas” o “30 Monedas”, de Álex de la Iglesia.

Sección oficial





La Sección Oficial a concurso de FANT destaca un año más por una programación diversa y variada. En su selección, incluye 18 títulos, todos ellos estrenos en Bilbao, pero además, dos de ellos se exhiben por primera vez en el Estado. Estas dos premieres son “Midnight“(2021, Corea del Sur, Oh- Seung Kwon), y “We Are Living Things” (2021, Coproducción de EEUU, Italia y China, Antonio Tibaldi:).



En “Midnight” se presenta a Kyung Mi, que tiene problemas de audición y trabaja como consultora de lenguaje de señas en un centro de llamadas. Una noche en Seúl se encuentra con el asesino en serie Do Sik y comienza una persecución aterradora.Por su parte, “We Are Living Things” gira alrededor de un misterioso inmigrante ilegal mexicano.



Estas dos películas, junto con las otras 16 optan a los Premios FANT 2022 al premio al Mejor Largometraje, dotado con 3.500 euros, y a los premios honoríficos al Mejor Guion (concedido por la Asociación de Guionistas Vascos) y a la Dirección más innovadora (concedido por el Cineclub FAS).



Las películas que se exhibirán son las siguientes: “The Advent Calendar” (2021, Fra/Bel, Patrick Ridremont); “El Apego” (2021, Arg, Valentín Javier Diment); “Bloody Oranges” (2021, Fra, Jean-Christophe Meurisse); “The Boy Behind The Door” (2021, EEUU, David Charbonier, Justin Powell); “The Cellar” (2022, Irl, Brendan Muldowney); “Freaks Out” (2022, Ita/Bel, Gabriele Mainetti); “How To Deter A Robber” (2020, EEUU, Maria Bissell); “Let The Wrong One In” (2021, Irl, Conor McMahon); “Más Allá De Los Dos Minutos Infinitos” (2020, Jap, Junta Yamaguchi); “Pig” (2021, EEUU/RU, Michael Sarnoski); “Seance” (2021, EEUU, Simon Barrett); “The Secret Of Sinchanee” (2021, EEUU, Steven Grayhm); “Son” (2021, Irl/EEUU/RU, Ivan Kavanagh); “The Spine Of Night” (2021, EEUU, Philip Gelatt, Morgan Galen King); “Wyrmwood: Apocalypse” (2021, Aus, Kiah Roache-Turner); y , por último, “Y Todos Arderán” (2021, Esp, David Hebrero).

Cortometrajes





Los cortometrajes serán también en este 2022 otras grandes estrellas del Festival. Tendrán un importante peso en la programación del Festival participando en él con un total de 35 propuestas.



La apuesta por los cortometrajes ha sido siempre una de las señas de identidad de FANT desde sus primeras ediciones y cuentan también con sus propios galardones. Así, podrán optar a cuatro galardones que buscan dar visibilidad y apoyar el trabajo de nuevas y nuevos realizadores: Premio del Público al Mejor Corto (3.000 €) y Premios del Jurado al Mejor Corto Internacional (3.000 €) y Mejor Corto Vasco (2.000 €) de la Sección Oficial y Mejor Corto de la Sección Panorama (1.500 €).



Los cortometrajes que participan en la sección oficial internacional FANT EN CORTO podrán disfrutarse el sábado 7 de mayo en el Auditorio de Azkuna Zentroa a las 19:50 horas. Participan en esta sección los siguientes cortometrajes: “665”, de Juan de Dios Garduño Cuenca; “Covid Love”, de Rene Nuijens; “Contretemps”, de Laurine Baille, Gabriel Gérard, Lise Légier, Chloé Maingé y Claire Sun; “La Inquilina”, de Lucas Paulino y Ángel Torres; “Loop”, de Pablo Polledri; “La Luz”, de Iago De Soto; “Night Breakers”, Gabriel Campoy y Guillem Lafoz; “Odotusaika”, de Juho Fossi; “In The Soil”, de Casper Kjeldsen; “Sintra III”, de Aitor Echeverría e Iván Casajús; y “Unheimlich”, de Fabio Colonna.



La apuesta por el talento local vuelve a tener su espacio en FANT con la sección FANT LABURREAN, reservada a los cortometrajes vascos. Los 13 cortometrajes firmados por realizadores y realizadoras vascas se proyectarán en el Teatro Campos el viernes 6 tras la proyección inaugural. La Unión de Actores Vascos otorgará el premio a la Mejor Interpretación en estos cortometrajes.



Los cortometrajes vascos que participan en FANT LABURREAN son: “Au Pair”, de David Pérez Sañudo; “Calma”, de Jon López Martín; “El Carné”, de Xabi Vitoria; “Carnívoro”, de Lander Castro; “El Cometa”, de Aitor Elorriaga; “Los Días Que (Nunca) Fueron”, de Kevin Iglesias Rodríguez y Pedro Rivero; “Haraindiko”, de Alaia Sedano Tobar; “Hikikomori”, de Borja Crespo; “Pasaia”, de Xanti Rodríguez; “Pleasewait”, de Iñaki Reyna; “Rewind”, de Amaia San Sebastián; “Spiricom”, de Jon Herrero; y “Txoriak Txori”, de Nitya López.



En cuanto a la sección PANORAMA FANTÁSTICO EN CORTO, el sábado 7 a las 17:40 horas, los títulos que se proyectarán y optarán al galardón de 1.500 euros para el Mejor Cortometraje de Panorama Fantástico en Corto son los siguientes: “A Little Death”, de Maria Pawlikowska; “Forbidden”, de Anssi Korhonen; “Good Night Mr Ted”, de Nicolás Sole Allignani; “The Last Christmas”, de Ryan Port; “La Luna, Tomasico y Mi Abuela”, de Ángel Caparrós; “Un Minuto”, de Miguel Alcalde; “El Nuevo Mundo”, de Gwai Lou y Annabel Tiu; “O”, de Dominik Balkow; “Orogenèse”, de Axel Vendrely, Damien Barthas, Lise Delacroix, Emma Gaillien, Pierre Legargeant y Roland Van Hollebek; “El Semblante”; Carlos Moriana y Raúl Cerezo; “Under The Ice”, de Álvaro Rodríguez Areny.

Proyecciones gratuitas





En la 28ª edición de FANT, la Sala 2 de los Gólem – Alhóndiga volverá a ser la sede principal de la Sección PANORAMA FANTÁSTICO.



Con acceso gratuito, en esta sala podrá disfrutarse, además de los once cortometrajes internacionales de ocho largometrajes, entre los que destacan estrenos en el Estado como la película peruana “El Corazón De La Luna”, del director Aldo Salvini. Este film logró el máximo galardón en el Festival Sci-Fi London, del Reino Unido y narra la historia de M, una mujer mayor sin hogar a la que un día se le aparece un ángel mecánico que le cambiará la vida.



Otros estrenos estatales son “Lagunas, La Guarida del Diablo”, película española de terror dirigida por Marc Carreté y protagonizada por Joan Frank Charansonnet; y “Opal”, dirigida por Alain Bidard que sitúa al público en un reino mágico donde el verano dura para siempre y donde los animales y los habitantes son inmortales. La fuente de toda la magia es una joven princesa llamada Opal.



En la sección no competitiva de PANORAMA FANTÁSTICO participará el último de los estrenos en el Estado: “The Nanny's Night”, de Ignacio López. El film cuenta cómo Bianka acepta el trabajo por una noche de niñera y pronto descubrirá que ella es parte de una secta satánica en línea y que, esa misma noche, tendrá lugar su rito de iniciación: el sacrificio de una virgen.



Completan el listado de películas internacionales seleccionadas en PANORAMA FANTÁSTICO la chilena “Apps”, dirigida por Sandra Arriagada, Camilo León, Lucio A. Rojas, José Miguel Zúñiga y Samot Marquez; y las españolas “Jacinto”, dirigida por Javier Camino Miguélez; “Ovella”, dirigida por Júlia Marcos Lázaro, Daria Molteni, Marc Puig Biel, Sergi Rubio González; y ““Tiempos Futuros”, de V. Checa; así como la inglesa “The Timekeepers Of Eternity”, dirigida por Aristotelis Maragkos.



La sala 2 albergará también las proyecciones de MAESTROS DEL FANT, el ciclo homenaje a grandes nombres del género. En esta ocasión el protagonista del ciclo será Roger Cornan, productor y un gran educador de jóvenes talentos, además de un prolífico director y guionista, que recibió el Oscar Honorífico en 2009 por sus contribuciones en el ámbito cinematográfico. De este maestro se proyectarán “Historias de Terror”, “La caída de la casa Usher”, “El Palacio de los Espíritus” y “El Cuervo”.



FANT proyectará también otros largometrajes que abordan la temática de los viajes en el tiempo como la película del francés Alain Resnais, “Je t’aime, Je t’aime”; “En algún lugar del tiempo”, de Jeannot Szwarc, y “Los cronocrímenes”, primer y exitoso largometraje de Nacho Vigalondo.



En DOKUFANT se podrá disfrutar de “Mi adorado Monster”, dirigido por Victor Matellano. En 1995, al tiempo que ruedan “El día de la bestia” de Álex de La Iglesia, Manuel Tallafé y Santiago Segura, participan también en un proyecto llamado inicialmente “El hombre lobo contra los templarios”, y más tarde titulado “Los Resucitados”, una película maldita que tardará veintidós años en completarse y estrenarse.

Proyecciones especiales





FANT resucita otros clásicos del género para que el público pueda volver a disfrutar de ellos en la pantalla grande.



Así, propone volver a ver en la gran pantalla títulos como la icónica “Frenesí”, de Alfred Hitchcock. En esta película, que cumple 50 años, Hitchcock lleva a los espectadores al Londres de principios de la década de 1970, donde un criminal sexual conocido con el nombre del Asesino de la corbata tiene en jaque a la policía. También se proyectará, en su 40 aniversario, “Poltergeist”, de Tobe Hooper, film que sin duda ha marcado un antes y un después en la historia del cine de terror hasta el punto de considerarse una joya clásica.



Se suma a estos dos títulos el homenaje al realizador bilbaino Esteban Ibarretxe, recientemente fallecido, con la proyección de “Sólo se muere dos veces”, protagonizada por Álex Angulo, Rosana Pastor, José Luis Inciarte y que obtuvo el Premio Meliès d´Argent en el Festival de Sitges de 1996.

Palmarés y jurado





FANT dará a conocer todos los títulos premiados el día 14 de mayo con su Palmarés oficial, que fallará el jurado del Festival que, este año, en su Sección Oficial, estará integrado por Ana Murugarren, directora, guionista y montadora; Jimina Sabadú, guionista, escritora y periodista cultural; y Borja Santaolalla, guionista y director.



Para la sección Panorama Fantástico, el jurado está formado por Nerea Alberdi, compositora, orquestadora y arreglista que trabaja fundamentalmente en el ámbito de la música para la imagen; Aitor Eneriz, guionista; y Maialen Sarasua, directora y editora.



Los principales títulos premiados podrán disfrutarse en sendas sesiones especiales que tendrán lugar el sábado 14 de mayo en la Sala BBK (a las 18:00 horas el PALMARÉS DE LA SECCIÓN PANORAMA, y a las 20:00 horas el PALMARÉS DE LA SECCIÓN OFICIAL).



FANT cuenta con la colaboración de ICAA, Azkuna Zentroa, EiTB, Metro Bilbao, El Correo, Ikey Group, Dark, Planet Horror, Filmin y Sala BBK.



Los distintos materiales disponibles para prensa pueden consultarse en este enlace.

