Tragedia en Berantevilla: Fallecen dos jóvenes de 22 años que regresaban de fiestas de La Blanca

Dos jóvenes, ambos de 22 años de edad, fallecían a primera hora de la mañana de este pasado domingo en un accidente registrado en la N-124 a la altura de la localidad de Berantevilla. Una tercera persona resultaba herida y era trasladada al hospital de Txagorritxu.

Sobre las 7.20 horas, dos turismos sufrían una colisión en el punto kilométrico 32,9 de la N-124, a la altura de Berantevilla, sentido Logroño.

En el accidente, los dos ocupantes de uno de los vehículos, dos jóvenes de 22 años, perdían la vida. Además, otra persona resultaba herida en la colisión, por lo que tenía que ser trasladada al hospital de Txagorritxu, en la capital alavesa.

La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias en que se producía este accidente.

Uno de los jóvenes era natural de Logroño y otro de Cintruénigo. Con estas dos víctimas mortales ya son nueve las personas que han fallecido este año en las carreteras de Álava, con lo que se superan las cifras de todo 2024, cuando se registraron ocho fallecidos.