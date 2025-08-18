Expulsan a un policía municipal del recinto de txosnas en las fiestas de Andra Mari de Ondarroa

El Ayuntamiento de Ondarroa ha denunciado la expulsión de un policía municipal del recinto de txosnas durante las fiestas de Andra Mari del municipio, y ha añadido que "tomará medidas" ante este tipo de actuaciones, que ha calificado como "muy graves".

La alcaldesa, Urtza Alkorta Arrizabalaga (EH Bildu), ha emitido un comunicado en el que se denuncia que, este pasado sábado, un trabajador municipal fuera de servicio fue expulsado del recinto festivo por ser policía municipal.

Alkorta ha asegurado que el Ayuntamiento de Ondarroa no admite este tipo de conductas, y ha agregado que ofrecerá protección de todos los agentes de la Guardia Urbana y al resto de empleados municipales, especialmente al policía al que echaron de la zona de txosnas.