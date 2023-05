Esther Martínez: "A la gestión de Aburto se le ven todas las costuras"

A dos días de que arranque la campaña electoral nos visita Esther Martínez, la candidata a la alcaldía de Bilbao que centra su campaña en la seguridad de la capital vizcaína. La líder de los populares ha valorado la carta abierta que el sindicato de policías Erne ha enviado esta misma mañana al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en la que exige una "solución"a las necesidades de la Villa que, de momento, "no funcionan". Una carta que llega después de que el consistorio bilbaíno impusiera el criticado calendario de cinco semanas, que aumentaba la presencia de agentes tanto por la noche como los fines de semana. Actualmente, cerca de 900 policías velan por la seguridad de los ciudadanos aunque no parecen ser suficientes. "Es un calendario que no viene a solucionar el problema de seguridad que tenemos. La policía no puede atender todas las demandas. A la gestión de Aburto se le ven todas las costuras", critica Martínez.

La candidata a la alcaldía de Bilbao apuesta por combatir esta delincuencia y la sensación de inseguridad y para ello presenta un "plan integral en los 100 primeros dís de mandato" que pone el foco en "el incremento de presencia de policías en nuestras calles y la policías de barrio, además de más medios materiales y más camaras de seguridad". Y es que Martínez insiste en que "los últimos datos son para tomárselos muy enserio", ya que muestran que "los robos en famarcias se han multiplicado por 9 en los ultimos cuatro meses".

"Bonificaciones" para accider a la vivienda

La ley de vivienda está marcando las elecciones municipales y forales de este mes de mayo. Tanto es así que la "preocupación" ha llegado al programa electoral de Martínez quien tilda de "ineficaz" la postura tanto de Urkullu como de Sánchez en este asunto. En el ámbito municipal, el Partido Popular plantea "bonificar fiscalmente dentro de las tasas municipales y de los impuestos aquellas actividades económicas que se están realiuzando en pisos para que puedan bajar a un local a pie de calle". Con esta apuesta busca "dejar una vivienda para alquiler" y llenar "nuestras calles de vida con más comercio".