La soledad desborda el Teléfono de la Esperanza en Valladolid: "Es una epidemia"

La soledad no deseada es el principal motivo de las miles de llamadas que atiende el Teléfono de la Esperanza en Valladolid. La asociación recibe una media de 5.000 a 6.000 llamadas al año en la provincia, una cifra que experimenta un aumento del 13% durante las fiestas de Navidad, según explica Asun González, presidenta de la entidad y voluntaria desde hace 14 años.

Mujer de 40 a 60 años, el perfil mayoritario

El perfil que más se repite en las llamadas por soledad es el de una mujer (un 60% del total) con una edad comprendida entre los 40 y los 60 años. Asun González señala que esto no se debe a que se sientan más solas que los hombres, sino a que "las mujeres tenemos esa capacidad a veces también de expresar lo que sentimos, nos da menos vergüenza expresar esa vulnerabilidad que todos podemos tener en un momento dado".

Las mujeres tenemos esa capacidad de expresar lo que sentimos" Asun González Portavoz del Teléfono de la Esperanza en Valladolid

Además de la soledad, otros motivos frecuentes para contactar son la falta de habilidades sociales, la desconexión o el aislamiento social. Las personas que llaman no solo buscan compañía, sino también un espacio para expresar sentimientos o resolver problemas cotidianos.

Un chat para llegar a los jóvenes

La asociación ha detectado una creciente necesidad de apoyo entre la población joven, un perfil al que antes no llegaban. Para ello, han puesto en marcha el Chat de la Esperanza, un canal de WhatsApp que en 2022 recibió más de 22.000 consultas. "Hay que formarse en ello para llegar a este perfil que también nos necesita", admite González sobre el reto de adaptarse a su lenguaje.

La soledad es una epidemia para todos, da igual la edad" Asun González Portavoz del Teléfono de la Esperanza en Valladolid

Los problemas más comunes entre los jóvenes que usan este servicio son, de nuevo, la soledad, además del bullying y las consecuencias de las redes sociales. "La soledad es una epidemia para todos, da igual la edad", asevera la presidenta de la asociación.

La labor esencial del voluntariado

Detrás del servicio, disponible 24 horas al día en el teléfono 983 30 70 77, hay más de una veintena de voluntarios en Valladolid que trabajan en turnos. Su labor no es dar consejos, sino ofrecer una escucha activa y sin juicios. "Lo que hacemos es volver a preguntar sobre lo que nos han dicho para que la propia persona encuentre su solución", explica González sobre un trabajo que define como "muy satisfactorio".

Ante el aumento de la demanda, desde la entidad hacen un llamamiento para sumar nuevos voluntarios. Los candidatos reciben dos cursos de desarrollo personal para "aprender a entenderse" y un tercero de orientación en crisis para saber cómo escuchar y gestionar las llamadas.