La nieve cubre Cataluña y activa las alertas ante la previsión de heladas generalizadas

La nieve ha cubierto Cataluña este lunes, dejando espesores de entre tres y cuatro centímetros de forma generalizada y superando los cinco centímetros en puntos del prelitoral de Tarragona y Barcelona. Así lo ha explicado el jefe de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà, quien ha precisado que se han llegado a superar los 10 centímetros en Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). Por el momento, el episodio no ha provocado incidencias graves, según la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, aunque se ha pedido precaución en los desplazamientos por las heladas que se esperan.

Nieve en Lleida

Previsión para las próximas horas

Segalà ha asegurado que se espera que por la tarde la precipitación continúe con una cota de nieve que se moverá entre los 300 y 400 metros. No se descarta que la nieve pueda llegar a la línea de costa, como ya ha ocurrido en el litoral de Tarragona, aunque será de forma "puntual y anecdótica", ha subrayado. El jefe de predicción del Meteocat ha indicado que los copos podrían caer sobre el litoral central o al sur de la Costa Brava, así como en zonas altas de la ciudad de Barcelona. Se prevé que el episodio de nieve finalice este martes.

Alerta por una nueva masa de aire frío y heladas

A pesar de que se espera que el episodio de nieve termine este martes, el jefe de predicción del [Meteocat] ha pedido “no bajar la guardia” porque el miércoles llegará una nueva glopada de aire frío con más precipitaciones. Se espera una nueva nevada en el Pirineo, que podría afectar especialmente a la parte norte de la cordillera, sin descartar alguna “nevada anecdótica” fuera de esta zona. Debido a este descenso de las temperaturas, la previsión es que haya “heladas generalizadas” en todo el interior que podrían llegar hasta la costa, advirtió Segalà.

Vimbodí i Poblet nevado

Dispositivo especial para las cabalgatas de Reyes

Por todo ello, la subdirectora operativa de [Protecció Civil] ha insistido en la precaución en los desplazamientos, tanto por carretera como a pie. En cuanto a las cabalgatas de Reyes, Solé ha lanzado un mensaje de tranquilidad asegurando que está “todo coordinado” y que “no hay ningún problema para que lleguen los Reyes”. “Hemos hecho los avisos y les hemos ido explicando por dónde han de pasar para que todo funcione de la mejor manera posible”, ha detallado, pidiendo a los asistentes ir bien abrigados y extremar la prudencia. “Si hay lluvia o un poco de nieve, hay que vigilar más con todos estos aspectos”, ha remarcado, aconsejando no subirse a lugares peligrosos ni acercarse a los vehículos.

Actualmente, el [Meteocat] mantiene activos los avisos por nieve, frío, viento y oleaje. Estos últimos afectarán durante las próximas horas y días a la zona norte, especialmente al Alt y Baix Empordà. El teléfono de emergencias 112 ha recibido unas 130 llamadas durante la noche y la mañana del lunes, la mayoría por incidencias de tráfico.