El Celta adelanta unas horas la llegada de los Reyes Magos para sus aficionados

El Celta ha llevado a cabo una acción ya tradicional por estas fechas que ha vuelto a hacer las delicias de los niños (y los que ya no lo son tanto) abriendo Balaidos para su sesión de entrenamiento de esta mañana.

El primer equipo ha entrenado en su estadio y, a diferencia de lo que suele ser habitual, lo ha hecho con presencia de público. Y la afición no ha faltado a su cita. Más de 6500 aficionados se han dado cita en el municipal vigués para ver de cerca a sus ídolos.

El buen momento del equipo también ayuda. El sábado, consiguió una gran victoria goleando al Valencia por 4-1 y haciendo las delicias de unos seguidores que ven con ilusión qué bien ha terminado el pasado año y que esa buena inercia se mantiene en el arranque de 2026.

Tras el entrenamiento, suave y de recuperación, aprovechando que el Celta no vuelve a jugar hasta el próximo lunes en Sevilla, los jugadores y Claudio Giráldez aprovecharon para repartir balones entre los asistentes, así como firmar cientos de autógrafos y hacerse otras tantas fotos.

Es una buena forma de adelantar la esperada llegada de los Reyes Magos. Aprovechando también que los más pequeños de la casa apuran sus últimos días de vacaciones. Una forma más de hacer celtismo entre los jóvenes, ahora que la afición vuelve a estar enganchada con un equipo que afronta un mes en el que deberá certificar su clasificación para las eliminatorias de la Europa League y en la que disputará tres partidos más de Liga.