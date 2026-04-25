De la reducción de la burocracia al apoyo psicológico y el impulso en investigación: estas son las propuestas de los candidatos al Rectorado de la Universidad de Valladolid

Este próximo martes 28 de abril se celebra la primera vuelta de las elecciones al rectorado de la Universidad de Valladolid (UVA), una cita en la que están llamadas a votar cerca de 30.000 personas de la comunidad universitaria, incluye al profesorado e investigadores, estudiantes y personal técnico-administrativo. La votación se extiende por los cuatro campus de la institución: Valladolid, Palencia, Segovia y Soria. La votación se efectuará entre las 10:00 y las 19:00 horas.

Tres candidatos compiten por el puesto: Pilar Garcés, catedrática de Filología Inglesa; Carmen Camarero, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados; y Carlos Alberola, catedrático de la UVA desde 2007 y actual director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

La propuesta de Pilar Garcés: más voz al alumno, atención psicológica y menos burocracia

Pilar Garcés, catedrática de Filología Inglesa en la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales, se presenta a las elecciones al rectorado de la Universidad de Valladolid (UVA) que se celebran este martes. Su programa, bajo el lema “contigo, mejor UVA”, se basa en el modelo UVA 4, que busca un proyecto universitario cohesionado y un reparto equitativo de recursos para que los campus de Palencia, Segovia, Soria y Valladolid tengan las mismas oportunidades.

00:00 Volumen Descargar Pilar Garcés es catedrática de Filología Inglesa en la Facultad de Comercio Relaciones Laborales y candidata a rectora de la Uva

La decisión de presentarse surgió tras conversaciones con un grupo de investigadores que consideraron que “es hora de que una mujer ocupe el cargo de rectora de la Universidad de Valladolid, y además una mujer con experiencia”. Garcés cuenta con una trayectoria previa en gestión universitaria dentro de la UVA y en la Junta de Castilla y León como comisionada para la ciencia y la tecnología y directora general de universidades.

Es hora de que una mujer ocupe el cargo de rectora de la Universidad de Valladolid" Pilar Garcés

Dos de los pilares fundamentales de su programa son el liderazgo compartido y el bienestar del estudiante. El primero se centra en establecer canales de comunicación permanentes con los alumnos, no solo en periodo electoral. La clave, afirma, es “escuchar, escuchar mucho, y además escuchar, tomar acción”, para modificar aquello que los estudiantes consideren necesario.

En cuanto al bienestar, Garcés subraya la importancia de acompañar a los jóvenes en su orientación profesional, impulsando prácticas remuneradas en empresas y el deporte para “construir comunidad”. Su plan incluye también una mayor atención psicológica y de nutrición a través de gabinetes reforzados en los cuatro campus para combatir el agotamiento y el estrés.

Menos burocracia y nuevos grados

La reducción de la burocracia es otra de sus grandes apuestas. Garcés propone acortar los plazos en procesos como la contratación de profesorado y la gestión de la investigación para que la burocracia “no nos coma”. Pone como ejemplo un programa piloto con Inteligencia Artificial que ha facilitado la matrícula a los estudiantes mediante un chatbot.

Hay muchas acciones que tenemos que realizar para que la burocracia realmente no nos coma" Pilar Garcés

De cara al futuro, la candidata apoya la creación de un “Campus de la Salud” en Valladolid con la incorporación del nuevo grado de Farmacia, que se sumará a los ya existentes. También se ha propuesto un grado de Biotecnología para el campus de Palencia. No obstante, Garcés insiste en que “lo importante sería actualizar los grados que tenemos para ofrecer un mejor servicio a la sociedad” antes de proponer otros nuevos.

Financiación y el reto de la participación

Garcés advierte de que la universidad necesita más inversión por parte de todas las instituciones, ya que la financiación prometida con la ley LOSU “no ha llegado”. Esta inversión es crucial para la investigación, la estabilización de la plantilla y para ofrecer un proyecto de vida a los jóvenes que se incorporan a la universidad.

Finalmente, la candidata muestra su preocupación por la “desafección del estudiante” a la hora de votar, un problema que achaca a la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de la institución. Por ello, propone un plan de comunicación interna para que los estudiantes “se impliquen de verdad en la universidad” y se sientan parte de ella.

Las votaciones de la primera vuelta se realizarán este martes en los centros correspondientes de cada estudiante hasta las 19:00 horas. Será necesario presentar el DNI y se emitirán dos votos: uno para el rectorado y otro para los representantes estudiantiles en el claustro.

Carlos Alberola apuesta por la IA y la digitalización para transformar la Universidad de Valladolid

Carlos Alberola, se define como una persona "en general tranquila" ante la cita electoral, ha explicado que su proyecto se centra en la transformación interna de la institución. Uno de sus pilares es la comunicación, donde propone "una apuesta muy decidida por mejorar nuestra comunicación". Según Alberola, es necesario dotar de más estructura y coordinación a las unidades existentes para "llegar más lejos". El objetivo es potenciar tanto la comunicación interna como la externa, mejorando la presencia en redes sociales y la web para fortalecer la marca UVA.

00:00 Volumen Descargar Carlos Alberola, candidato al rectorado de la Universidad de Valladolid

Desde su perfil técnico, Alberola defiende la inteligencia artificial como "una herramienta de enorme utilidad" que abre "grandes oportunidades" en la gestión y la docencia. Sostiene que el personal, con la formación adecuada, puede ser más eficiente y centrarse en tareas de mayor valor añadido. "Con un poquito de formación que se dé en estas herramientas y con un poquito de soporte técnico, nuestro propio personal puede, bueno, contribuir a generar agentes de inteligencia artificial que faciliten mucho las cosas", ha afirmado.

Con un poquito de formación y de soporte, nuestro propio personal puede hacer auténticas maravillas con eso" Carlos Alberola

El programa de Alberola también aborda las particularidades de los cuatro campus. Propone la creación de un órgano de coordinación interna en cada uno para que las decisiones se tomen de forma "colegiada" y "transparente". Otra de sus prioridades es la creación de residencias universitarias en los dos campus que actualmente no disponen de ellas. Aunque reconoce el coste, confía en que "proyectos con impacto social y con interés público" pueden conseguir la financiación necesaria.

El bienestar estudiantil es otro de los puntos clave, con una propuesta para reforzar el apoyo psicológico a los alumnos. Actualmente, la UVA cuenta con una sola persona para atender a 23.000 estudiantes, por lo que Alberola ve fundamental "pensar en alternativas". Su plan pasa por reforzar la unidad existente y explorar modelos de otras universidades, como la de Castilla-La Mancha, donde se cuenta con profesorado con habilitación clínica para esta labor.

Primeros pasos y un mensaje al alumnado

Si resulta elegido, sus primeras medidas serían darse a conocer a los poderes públicos para "mantener y mejorar nuestra presencia en las provincias" y reunirse con los servicios de la universidad para diseñar las prioridades. Además, considera urgente mejorar la comunicación y constituir el Consejo de Estudiantes para fomentar la vida universitaria. También se centraría en finalizar los planes funcionales de las obras en marcha para poder planificar el presupuesto.

Finalmente, Alberola ha hecho un llamamiento a la participación de los estudiantes, recordando que la relevancia de su voto "es muy elevado". "Que no piensen que esto no va con ellos, va con todos, porque el que el rectorado tenga unas propuestas o tenga otras es relevante para la la vida cotidiana de todos", ha subrayado.

Carmen Camarero apuesta por la empleabilidad y nuevas titulaciones para transformar la Universidad de Valladolid

La catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados, Carmen Camarero Izquierdo, se presenta como candidata al rectorado de la Universidad de Valladolid (UVa), una institución a la que ha estado vinculada como docente durante más de 30 años. Impulsada por compañeros que consideraron que tenía el "perfil adecuado", decidió dar el paso tras consolidar un equipo para ofrecer una alternativa en la elección del próximo rector o rectora para los siguientes seis años.

00:00 Volumen Descargar Carmen Camarero, candidata al rectorado de la Universidad de Valladolid

La campaña ha sido, en sus palabras, "estresante" al principio, pero también ilusionante por las "respuestas positivas" recibidas. Camarero destaca el acercamiento a todos los colectivos, centros y campus, y ha calificado como "entusiasta" la interacción con los estudiantes y la buena acogida que han tenido sus propuestas en este colectivo.

Los estudiantes sean el centro y donde además participen más en las decisiones" Carmen Camarero

El programa de Camarero pone un énfasis especial en el colectivo de estudiantes, con el objetivo de potenciar su empleabilidad. La propuesta se centra en estructurar mejor la formación complementaria a través de microcredenciales, títulos propios, portfolios digitales e insignias que permitan acreditar las competencias adquiridas en la universidad.

Además de la formación, la candidatura atiende otras demandas estudiantiles como la necesidad de más espacios para el estudio, una mayor convivencia y el fomento del asociacionismo. El objetivo, según explica, es un modelo de universidad donde "los estudiantes sean el centro y donde además participen más en las decisiones", por lo que les anima a votar para elegir los servicios y becas que recibirán.

Impulso a la investigación y la financiación

En el ámbito de la investigación, la candidata propone mejorar la gestión interna y, sobre todo, potenciar la atracción de financiación para la consecución de proyectos de impacto, tanto europeos como nacionales. Su plan incluye un mayor apoyo al investigador y la apuesta por la "cocreación de ideas" en grupos de perfiles diversos para favorecer la transferencia a la sociedad mediante acuerdos con instituciones y empresas.

Camarero considera que la financiación actual del gobierno de Castilla y León es insuficiente. "Se necesita financiación para cubrir necesidades de profesorado y de personal", ha afirmado, además de recursos para la investigación. También ha subrayado la importancia de consolidar los contratos para jóvenes investigadores, a quienes considera "el futuro", y de impulsar políticas que favorezcan la investigación en los cuatro campus.

Se necesita financiación para cubrir necesidades de profesorado y de personal" Carmen Camarero

El programa de la candidata contempla un plan común para los cuatro campus de la UVa (Valladolid, Palencia, Segovia y Soria), centrado en la consolidación de profesorado e investigadores. Al mismo tiempo, busca atender necesidades específicas de Palencia, Segovia y Soria, como garantizar servicios y solucionar la falta de residencias universitarias, una situación que califica de "casi urgente" en Segovia para atraer a estudiantes de otras regiones.

De cara al próximo curso, la universidad incorporará el grado en Farmacia y el de Biotecnología en Palencia, dos apuestas que, según Camarero, deben contar con todos los recursos necesarios. A futuro, su idea es analizar la implantación de nuevas titulaciones como Psicología, Ciencia de Datos o Biología, siempre valorando desde la "racionalidad" si responden a una demanda del mercado que la universidad pueda ofrecer.