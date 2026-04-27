Guadix se enorgullece de su modelo de integración: la labor de la Asociación San José

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente, ha participado este viernes en la visita institucional a la sede de la Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual “San José” y a la Residencia Nueva Era. En el acto ha estado acompañado por la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz.

Al recorrido también han asistido el presidente de la entidad, Rafael Cabrera; la delegada territorial de Inclusión Social, Matilde Ortiz; el delegado territorial de Economía y Hacienda, Gumersindo Fernández; el delegado de Fomento, Antonio Ayllón, y diversos concejales del Ayuntamiento de Guadix.

Un referente de integración

Durante la visita, el alcalde accitano ha destacado el papel esencial que la asociación desempeña en la ciudad y la comarca. Lorente ha afirmado que “La Asociación ‘San José’ es un ejemplo de compromiso, de humanidad y de trabajo constante por la integración real de las personas con discapacidad intelectual. Su labor diaria no solo mejora la calidad de vida de sus usuarios, sino que construye una sociedad más justa, inclusiva y solidaria”.

La Asociación ‘San José’ es un ejemplo de compromiso, de humanidad y de trabajo constante por la integración real de las personas con discapacidad intelectual" Loles López Consejera de Integración social

En esta línea, el alcalde ha subrayado que se trata de “una entidad que no solo presta servicios, sino que genera oportunidades, fomenta la autonomía personal y contribuye activamente a la integración social y laboral de sus usuarios”. Además, ha añadido que “Guadix tiene en esta asociación un referente del que sentirse profundamente orgulloso”.

Guadix tiene en esta asociación un referente del que sentirse profundamente orgulloso" Jesús Lorente Alcalde de Guadix

Más de 50 años de historia

La Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual San José fue fundada en 1973 gracias al impulso de una familia comprometida con la atención a la discapacidad intelectual. A lo largo de más de cinco décadas, ha desarrollado una completa red de recursos que acompaña a las personas en todas las etapas de su vida.

Entre los recursos que ofrece la entidad se encuentran residencia, centro de día ocupacional, colegio de educación especial, escuela hogar, programas de inserción laboral y viviendas tuteladas. Todo ello conforma un modelo integral de atención centrado en la persona.

La visita ha permitido conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en las instalaciones y ha puesto de relieve la importancia de seguir apoyando iniciativas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades. Por su parte, el Ayuntamiento de Guadix ha reiterado su compromiso de seguir colaborando con la asociación, cuya trayectoria y dedicación representan un pilar fundamental para la sociedad.