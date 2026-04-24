La Diócesis de Vitoria celebra este fin de semana la vocación como un 'proyecto de vida' para los jóvenes

La Diócesis de Vitoria quiere ampliar el significado de la palabra vocación para que no se asocie únicamente a sacerdotes o monjas, sino a un proyecto de vida, de compromiso, fe y futuro. Este fin de semana, la diócesis ha organizado una serie de actos para visibilizar este trabajo, con un enfoque especial en los jóvenes, la oración y el futuro de 11 seminaristas que darán un paso decisivo en su camino.

Un concepto de vocación más allá del sacerdocio

El sacerdote y coordinador del equipo pastoral vocacional, Javier La Rosa, explica que la pastoral vocacional se dirige a "la vocación cristiana de todo bautizado, que es una vocación de servicio". Esta llamada puede vivirse desde el matrimonio, la vida consagrada, el sacerdocio o como un "laicado comprometido". El objetivo, según La Rosa, es "anunciar la buena noticia, anunciar el evangelio del señor".

Vigilia vocacional

Esta visión más amplia, impulsada desde el Concilio Vaticano Segundo, busca responder a la "urgencia del momento actual que vivimos y en especial los jóvenes". Desde la diócesis consideran que muchos jóvenes sienten un "deseo de llenar su vida de un sentido pleno" y creen que la fe puede ser una respuesta para que cada uno profundice en su propio camino y "pueda responder con valentía y con generosidad".

Somos conscientes de la urgencia del momento actual que vivimos y en especial los jóvenes" Javier La Rosa, sacerdote y coordinador del equipo pastoral vocacional

'Centinelas de la mañana': oración por los jóvenes

Una de las iniciativas clave es la carta pastoral 'Centinelas de la mañana', presentada por el obispo Don Juan Carlos Elizalde. Este proyecto es un llamamiento a la oración, especialmente dirigido a las personas mayores, para que recen "por los nietos, por los hijos, por los amigos, por todos los jóvenes de Vitoria, en clave de que descubran su vocación cristiana". El equipo pastoral vocacional, formado por un matrimonio, una consagrada y un sacerdote, trabaja para extender esta campaña por toda la diócesis.

Cualquier persona puede unirse a la iniciativa y comprometerse a rezar por los jóvenes. Los interesados pueden contactar a través de un número de teléfono, un correo electrónico o directamente en sus parroquias, que son "el canal más adecuado". La intención es crear grupos de oración y reunirse periódicamente para "visualizar al mismo tiempo las bendiciones que van llegando".

Vocaciones

Agenda del fin de semana vocacional

El programa de actos comienza este viernes a las 19:30 h con un encuentro de jóvenes en la parroquia de Los Ángeles. El sábado, a la misma hora, tendrá lugar la vigilia vocacional en la Catedral Nueva, presidida por el obispo, que servirá como "pistoletazo de salida" para la campaña 'Centinelas de la mañana', con momentos de oración y adoración eucarística.

El fin de semana culminará el domingo a las 19:30 h en la Iglesia de San Miguel, con la admisión a órdenes de 11 seminaristas. Este acto visibiliza cómo las vocaciones al ministerio sacerdotal "siguen avanzando en nuestra diócesis", combinando jóvenes locales con la ayuda de la Iglesia universal, fruto de la "siembra generosa de tantos misioneros".

Que todo el mundo se sienta convocado con todo tipo de aporte y será bienvenida cualquier sugerencia siempre" Javier La Rosa,sacerdote y coordinador del equipo pastoral vocacional

Finalmente, Javier La Rosa hace un llamamiento a "todas las parroquias de la ciudad y de los pueblos" para que se unan en oración. "Que todo el mundo se sienta convocado con todo tipo de aporte y será bienvenida cualquier sugerencia siempre", ha concluido, subrayando la importancia de responder a la "urgencia social" que viven los jóvenes y niños en la diócesis.